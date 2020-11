Firpo reclamará daños económicos en su contra

La junta directiva de Firpo confirmó que denunciará está semana ante la FESFUT e INDES el atraso de la resolución de la comisión de apelaciones de la FESFUT donde señalan que hubo un atraso injustificado que provocó no contar con público el domingo anterior en el juego que perdieron 0-1 ante Jocoro.

"Lo que nosotros conocimos es que si se reunió (la comisión de apelaciones) y dejaron firmada dicha resolución para ser notificada desde el pasado sábado, prueba de ello es que la resolución tiene las 12 horas del día 31 de octubre que fue firmada dicha resolución por sus miembros pero a nosotros nos notificaron este martes a las cinco y media de la tarde aproximadamente, por lo cual no es cierto que no existiera quórum de parte de los miembros de dicha comisión para dar a conocer a tiempo su acuerdo", afirmó Miguel Anaya, miembro de la dirigencia pampera y además representante legal.

Anaya confirmó también que harán público dicho reclamos a otras instancias ligadas al deporte.

"Cómo Luis Ángel Firpo se presentará un escrito a las entidades respectivas para señalar de qué manera se está manejando nuestro fútbol, un escrito a la FESFUT y otro ante el INDES ya que como equipo nos sentimos dañados patrimonialmente por la mala intención de algunas personas ya que de haberse notificado en su tiempo se habría tenido público en el estadio el domingo pasado ante Jocoro", señaló.

Sobre la resolución de la comisión de apelaciones donde revoca la sanción económica y administrativa en contra del equipo usuluteco ordenada en un principio por la comisión disciplinaria de la FESFUT, Anaya manifestó que "la resolución en su contenido es la más apegada a derecho, es la más justa porque en nuestra apelación argumentamos que hubo una errónea interpretación del Art.60 numeral primero del Código Disciplinario de parte de la comisión disciplinaria ya que trataron de atribuir una conducta del público que no está tipificada en el mismo código disciplinario de la FESFUT, por lo cual, si no existe, no tiene fundamento legal para ser sancionada", acotó.

LOGÍSTICA Y GAMARRA

El dirigente del equipo oriental confirmó además la logística que habrá este jueves por la tarde cuando se realice el segundo tiempo del partido suspendido ante Águila por la jornada dos donde Firpo derrotaba a los migueleños por 1-0 con gol de penal del canalero Armando Polo al 35'.



"Para el jueves se permitirá el ingreso de publico, todo aquel que aún posea la colilla de su boleta de ingreso de ese partido entrarán gratis", explicó Anaya. "Pero si ya no la posee y desea ver el partido, entonces se cobrará $5 el sector general y la sombra $10, precios que son menores a los que estamos cobrando en un partido normal, que son de $7 y $15 dólares, ésto con el ánimo que la gente pueda ayudar al equipo."

Finalmente, Miguel Anaya confirmó que el técnico argentino Roberto "Toto" Gamarra arribará al país procedente de Ciudad de Guatemala a finales de esta semana ya que actualmente realiza los trámites respectivos para lograr ingresar al país sin restricciones.

"Roberto Gamarra llegará al país entre el jueves por la noche o a más tardar el viernes por la mañana ya que será presentado el viernes 6 de este mes a las 3 de la tarde en el estadio Sergio Torres previo al entreno del equipo", aseguró el dirigente quién además confesó que el presidente del equipo, Juan Pablo Herrera, presentó al plantel pampero al asistente de campo de Gamarra.

"Hoy (martes) por la tarde fue presentado en el entreno al brasileño Eraldo Correia como asistente técnico del profesor Gamarra. Se habló con él este mediodía y ha aceptado acompañar al profesor Gamarra en este proyecto."