Firpo reacciona con goleada al Marte

Manita pampera. Luis Ángel Firpo salió del bache de dos derrotas seguidas con una goleada por 5-0 al Atlético Marte y el cuadro pampero regresa a la pelea por una de los puestos de clasificación a los cuartos de final del Clausura 2021.



Un doblete de Luis Canales y de Edgar Cruz le permitió al equipo usuluteco sacar avante un partido aguerrido y trabado en el Sergio Torres Rivera que se disputó a las 2:30 de la tarde.



Fue un duelo de rivales directos por una de las plazas a los cuartos de final ya que en en el libreto y como se va dibujando el panorama, el Once Deportivo, FAS y Alianza pelearían por las tres primeras posiciones en el grupo A de las hexagonales.



Firpo era el más presionado no solo por ser local sino que tenía la misión de reaccionar luego de perder ante Alianza (1-0) en el Cuscatlán y contra FAS (3-1) en el estadio Quiteño. Reaccionó con creces.



A raíz de los dos reveses seguidos, el Firpo decidió programar su partido a las 2:30 de la tarde y no a las 3:00 p.m. como lo venía haciendo de manera habitual en sus juegos de local.



Por su parte el equipo capitalino llegó a la "Caldera del Diablo" con el orgullo trastocado después de perder por 2-4 ante el campeón nacional Alianza en condición de local entre semana, duelo en el que vio disipado su entusiasmo luego de obtener su primera victoria de la hexagonal al ganar 1-0 al Jocoro en el Polideportivo Tierra de Fuego el pasado fin de semana.



El técnico de Firpo Roberto "Toto" Gamarra volvió a modificar su once inicial y presentó cuatro variantes con la incorporación de Mario Alfaro, Francisco Escobar, Christopher Galeas y Edgar Cruz.



Fueron suplentes Lizandro Claros , Nelson Barahona, Jefferson Polío y Álvaro Lizama, mientras que Eber Caicedo fue descartado del juego por un esguince grado 2 de su rodilla izquierda.



Por su parte Marte encaró el partido en Usulután con tres modificaciones. Ernesto Crespín, Mauricio Cerritos y Julio Rivera salieron del once titular por Bladimir Osorio, Marcos Portillo y el colombiano Yoan Ballesteros.



Firpo trató de tomar la iniciativa pero Marte frenó el despliegue marciano con faltas en tres cuartos del campo y el árbitro Elmer Martínez advirtió de entrada que iba a ser tolerante con las infracciones por lo que mostró la primera cartulina amarilla, al minuto 4, al zaguero Bladimir Osorio.



El partido se libró en el medio campo y no hubo ocasiones de gol en el primer cuarto de hora. También hubo una pausa en el juego por el choque entre Argenis Alba y Edgar Cruz, al filo del minuto 16 en la que el zaguero del cuadro capitalino terminó con un pequeño vendaje en su nariz.



La primera ocasión clara del partido fue para Firpo, al minuto 23, con un centro desde la derecha al corazón del área, donde apareció Edgar Cruz metió un disparo potente que estremeció el horizontal rebotó pero no cruzó la línea de gol y la zaga complementó con un despeje apresurado.



Antes de esa acción hubo un disparo tibio de Marío Alfaro y dos tiros de esquina para el cuadro usuluteco.



Firpo encontró la ruta al gol en un contragolpe al minuto 29 que lideró Luis Canales y fue derribado en el área por el portero Rolando Morales y el árbitro no titubeó en sancionar la pena máxima.



Hizo efectivo el cobro el mismo Luis Canales con un disparo a media altura y al lado contrario al que se lanzó Morales (minuto 32).



Marte solo inquietó al portero Joel Almeida con un tiro de esquina de José Isaac Portillo que trató de sorprender y buscaba el ángulo, además de un par de aproximaciones del colombiano Ballesteros y los desbordes de Wilmer Novoa.



Marte estuvo cerca de empatar el marcador con un remate de cabeza del cafetero Yoan Ballesteros que pegó en el travesaño al minuto 45+1, pero salvo esos sustos, Almeida tuvo un primer tiempo tranquilo.



El técnico Cristian Domizzi fue el primero en mover piezas y al comienzo del segundo tiempo ingresó el colombiano Jhony Morán por el zaguero Bladimir Osorio que estaba amonestado desde el minuto 4.



Firpo no dio tiempo de acomodarse a la zaga marciana y una gran maniobra de Luis Canales por izquierda le abrió el panorama a Edgard Cruz para perfilarse en el área y meter un potente disparo y celebrar el 2-0 en la primera acción del segundo tiempo.



El 2-0 fue como un duro golpe para Marte que regresó de los camerinos con el anhelo de emparejar los cartones pero debió sortear con la temperatura de 33 grados en el Sergio Torres y la fatiga física.



Domizzi trató de corregir detalles para la parte complementaria con el ingreso del juvenil Mauricio Cerritos que llegó en lugar de Anthony "Chivo" Roque, al minuto 58, pero el reservista perdió un balón que fue decisivo para el tercer tanto forense y el doblete de Luis Canales.



Cerritos se quitó la marca de un jugador de Firpo pero Mario Alfaro recuperó el balón lo cedió para el desborde Cruz y culminó la acción Canales con un disparo en la frontal del área chica, al minuto 79.



Marte nunca se vio cómodo en la Caldera y otro error en la zaga le permitió al Firpo ampliar la cuenta. Recuperó el balón Edgar Cruz tras un resbalón de Mayky Leal que ingresó al minuto 77 y el delantero de Firpo enfiló hacia la portería para vencer a Rolando Morales con un toque cruzado a media altura.



Marte mantuvo el perfil combativo pero sin los argumentos futbolísticos ni el físico para complicar al anfitrión que se reivindicó ante su afición.



La goleada cerró con el gol de Ever Flores al minuto 93 con un Marte ya cabizbajo y resignado a que sumar en el Sergio Torres fue tarea imposible.