Firpo quiere volver a Usulután

Luis Ángel Firpo anda errante en este Apertura 2018, pues juega como local en el estadio Cuscatlán y entrena en canchas prestadas, como el polideportivo de Nejapa o la cancha 10 de octubre en San Marcos.

Pero los jugadores ya no están contentos con ese ir y venir, así que tras obtener su primer trinfo del torneo (ante Chalatenango) externaron su deseo de volver a Usulután, al estadio Sergio Torres Rivera.

"Tuvimos una reunión con el presidente (Modesto Torres) donde se tocó ese tema de Usulután. Jugar en el Sergio Torres es comenzar ganando 1-0. Es una opción, no está confirmado. Esa decisión seguro pasa por el Comité Ejecutivo (de la FESFUT), pero de darse todo será muy positivo para el grupo", expuso Rodrigo de Brito, capitán de los pamperos.

Los toros no pueden ocupar el Sergio Torres en el arranque del Apertura 2018 porque no hicieron las remodelaciones que recomendó la FESFUT. Debían mejorar el escenario si quieren obtener la licencia de clubes, pero la dirigencia dijo que no hay dinero para hacerlo.

Sin embargo, el plantel dijo que hay una posibilidad. "Lo estábamos platicando con nuestro presidente (Modesto Torres) el martes, siempre y cuando se pueda. Deportivamente es beneficioso jugar en Usulután, por el clima y el factor de jugar ante nuestro público. Hay que analizarlo y esperar", declaró Jorge Calles, técnico del Firpo.

SOLO A ENTRENAR

Modesto Torres, presidente del Firpo, dijo por su parte que es imposible volver al Sergio Torres, por ahora, y que el plantel seguro ha malinterpretado la plática que tuvieron.

"¿Y cómo vamos a jugar allí? Primero hay que invertir en la remodelación. Quizá me malinteroretaron. Recomendé que el equipo entrene en Usulután al menos tres dias. No podemos jugar porque no hemos invertido en mejorar el escenario", señaló Torres.

Los próximos partidos como local del Firpo serán ante Metapán y FAS, los cuales seguramente relaizará en el estadio Cuscatlán.