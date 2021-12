Firpo quiere repetir su dominio sobre Platense

Este miércoles inician los duelos de cuartos de final del Apertura 2021, y uno de los equipos que más ha crecido durante la segunda vuelta ha sido el Firpo.



El cuadro usuluteco logró vencer al Alianza, al FAS y al Águila en casa y terminó en el tercer puesto de la tabla del torneo; incluso a los capitalinos y a los migueleños les ganó la serie. Si hay un equipo favorito para llegar a la final es el equipo dirigido por Roberto Gamarra.



Los toros cuentan con un gran ataque. Liderados por uno de los goleadores del torneo, Jomal Wiliams, llegaron a conseguir 36 tantos, solo por debajo de Alianza y Once Deportivo como los equipos con más anotaciones; y aparte de Williams, cuentan con más variantes como Wesley Da Silva, Luis Canales y Edgar “el Keka” Cruz.



Además, los problemas de vestuario que surgieron en el transcurso del torneo parecen haber quedado atrás, y el equipo sigue creciendo.



Para poder seguir soñando con la posibilidad de disputar una final desde el Clausura 2013, año en el que logró el campeonato, el conjunto pampero deberá medirse ante el Platense, el benjamín del torneo.



El cuadro viroleño no participaba en primera división desde hace más de cuarenta años, y en su primer torneo en la liga mayor lograron su boleto a los cuartos de final, y no lo hicieron por casualidad, ni quedando en el octavo puesto, sino que lo hicieron con una jornada de anticipación.



El partido de ida de los cuartos de final se realizará en el Antonio Toledo Valle, casa de los gallos y fortaleza del equipo dirigido por Guillermo Rivera.



En once partidos disputados allí, el Platense ganó cuatro, empató otros cuatro y solamente cayó en tres ocasiones. Los tres rivales que vencieron a los aurinegros fueron el Marte, el Limeño y el propio Firpo.



Los toros no solo ganaron con una remontada que terminó en 1-3 en Zacatecoluca, sino que también vencieron a los gallos en el Sergio Torres Rivera, en un duelo que se complicó tras la expulsión de Kevin Sagastizado al minuto 76.



A pesar de que el Firpo se llevó la serie, el director técnico del Platense, comentó que en esta segunda fase, ambos “entran parejos” y que saldrán a encarar bien los partidos de cuartos de final.



“Estamos motivados, esperamos hacer una buena serie, no va a ser fácil con un equipo muy aguerrido como es Firpo, quienes se van a enfrentar a un rival que lo ha puesto de cara, aunque hemos perdido los juegos ante ellos; pero hoy por hoy queremos hacer una buena serie. Hay que ir a disfrutar, tenemos un compromiso con nosotros mismos, con la Junta Directiva y con la inmensa afición que siempre apoya y sigue a este equipo a donde vayamos”, expresó Memo Rivera.



Para Joel Almeida, arquero de Firpo, el cuadro viroleño no será un rival fácil de vencer, pero señaló que si trabajan en ambos duelos de manera inteligente, podrán avanzar a semifinales.



"Platense es un equipo que le gusta jugar bastante, sabemos de las complicaciones que pueden hacernos pero tenemos que ser inteligentes y manejar muy bien la liguilla", observó.