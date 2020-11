Firpo quiere cambiar su imagen

El equipo pampero tuvo una tarde redonda el jueves. Si bien poco tuvo que ver el técnico Roberto Gamarra en la victoria del equipo con apenas pocas horas al frente del plantel, lo cierto es que el equipo aprovechó sus espacios y marcó diferencia para vencer al Águila en el estadio Sergio Torres.

Ahora inicia un nuevo proceso en la marcha. Con la salida de William Renderos Iraheta, el Firpo empezó el trabajo de la mano de Roberto Gamarra, viejo conocido de la institución y que además fue el responsable dela última corona de los usulutecos."Toto" fue presentado inmediatamente después del triunfo pampero.

El 2-1 le permitió amarrar su primera victoria en el Apertura 2020 y el estratega consideró que hay mucho trabajo que realizar pero sobre todo que devolverle al Firpo el lugar que se merece.Pero esta nueva generación de jugadores todavía no conoce la filosofía de trabajo de Gamarra.

Al ser preguntados al respecto, Armando Polo y Matías Coloca coincidieron en que ya saben que al frente tendrán a un técnico exigente. "No he tenido la oportunidad de trabajar con él pero me han hablado de su trabajo. Sé que es un entrenador exigente que va a explotar lo mejor de cada uno y esperamos que eso nos ayude a cumplir los objetivos", dijo el delantero panameño autor de un doblete ante los emplumados.

Gamarra no estaba del todo contento con lo que vio de su equipo el jueves. Al ser consultado sobre lo que se debe mejorar, el estratega argentino dijo que "se debe mejorar en todas las líneas".

Además recordó que "Firpo se ha caracterizado desde siempre por tener a los mejores extranjeros. No es posible que este muchacho (Fredrick Ogangan) se arrastre en la cancha como lo hizo hoy (el jueves). No es posible", reiteró Gamarra.

Sin el descenso y con la clasificación a la siguiente ronda prácticamente asegurada, al Toto el tiempo le jugará a su favor si quiere cambiar la cara del nuevo e histórico inquilino de la primera división.

Coloca finalizó recordando que "a uno que la lleva años en el fútbol se adapta a la llegada de nuevos entrenadores. Sabemos que es una persona exigente y eso será bueno, sobre todo para los más chicos del equipo que van empezando".