Firpo pierde a su goleador por dos partidos

Christopher Ramírez es líder de goleo en el Apertura 2018 con cuatro dianas, pero al mismo tiempo es inevitable hablar con él sobre las dos expulsiones que ha acumulado en cinco fechas disputadas hasta ahora.

El atacante del Firpo lo resume todo con el argumento de que los árbitros no aplican el reglamento de manera equitativa y que él no ha hecho méritos para ver la roja. Aún así hoy la comisión disciplinaria de la FESFUT lo sancionó con dos juegos fuera de la cancha.

¿Cómo ve el hecho de que ahora es líder de goleo con cuatro tantos?

Es parte del trabajo que estamos haciendo. Me estoy preparando para ayudar al equipo.

Todavía tenía contrato con Firpo para un torneo más, ¿no hubo otras ofertas para ir a otro equipo?

Solo me quedan estos seis meses con Firpo. Si tenía otras ofertas, pero al final decidí quedarme, porque el equipo se vino a San Salvador. Seguimos así. En lo deportivo no podemos dejar de luchar. Por ahora no hemos cobrado nada y, al parecer, como van las cosas, vamos como el torneo anterior. Es duro, porque no te podés preparar como se debe. Estamos sacando lo individual. Si esto no mejora tengo que ver lo mejor para mí para el próximo torneo. Tengo que seguir haciendo goles en el equipo que esté.

¿Qué piensa de las dos expulsiones que tiene hasta la quinta fecha?

Pienso que no tienen nada que ver con el juego, porque en Chalate el rival comienza a perder tiempo y yo le reclamo por eso al árbitro. No lo hice de mala forma ni con ofensas y me saca tarjeta amarilla. Le dije que le estaba reclamando lo legal y por eso me expulsa. De mi parte, no hubo ofensas hacia él ni nada que lo haya sacado de sus casillas. Él anda diciendo que yo lo ofendí, cosa que no es así y pues, como lo dije, si lo llego a ver, le voy a decir que no sea tan mala gente.

(El árbitro Élmer Martínez) sabe que no lo ofendí. Yo declaré eso y, al parecer, ha sido en vano, porque siempre le dan la razón a los árbitros. No estoy para pelear, pero no es forma de hacer eso. En ese juego, hubo jugadores de Chalatenango que lo ofendieron fuerte y no los amonestó. Yo fui el que pagó los platos rotos. En él quedará. Yo no voy a cambiar, porque sé cómo actúo en el campo. Quien debe preocuparse es él.

¿Y la segunda expulsión?

Yo lo dije: que Metapán nos había ganado bien. Nos habíamos quedado con uno menos e iba a ser difícil, porque Metapán nos tenía encima. Pienso que el arbitraje (de Iván Barton) no influye en la derrota nuestra por 3-4. Al final le aplaudo y cuando termino de hacerlo, me saca la roja. Yo no tenía amarilla, no lo recuerdo.

En el penal que le pita a Metapán, yo me le acerco y le grito y esa pudo ser para amarilla y no me la sacó. Son los criterios. No me gusta hablar de eso. Siempre he tratado con respeto a los árbitros. Pero veo otras acciones y no aplican el reglamento igual. Quizá estoy pagando otros reclamos.

¿De parte de la dirigencia taurina le han pedido que le baje el calor en cuanto al trato con los réferis?

No. Quizá por los problemas que tenemos. Estamos jugando al filo de la navaja. Nos estamos jugando todo en cada partido. No hay otra forma que jugar los partidos, que no sea hacerlo al 100 por ciento. Lastimosamente caemos en el calor del juego y los árbitros no están para aguantar algún reclamo. Las dos expulsiones han sido sin ofenderlos o decirles algo que los pueda enojar.