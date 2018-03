Firpo perderá su juego ante Chalatenango en la mesa

La Primera División Profesional oficializó esta tarde, a través de un comunicado de prensa, la no programación del juego entre Luis Ángel Firpo y AD Chalatenango, luego que el equipo pampero no cumpliera con la petición hecha por el comité ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) de inscribir un nuevo entrenador.La FESFUT pidió el 19 de octubre que se cumpliera el artículo 12 de las bases de competencia del torneo de liga mayor, que establece que cuando un técnico es sustituido o separado de un equipo se debe inscribir a su reemplazo en un plazo máximo de dos jornadas para reemplazarlo, caso contrario la Primera División no le programará y conllevará la pérdida de los tres puntos en disputa.

El Firpo separó a Juan Ramón Sánchez el pasado 12 de octubre y llevó al brasileño Eraldo Correia, pero la directiva pampera que comanda Modesto Torres no ha podido inscribirlo, pues ni la propia dirigencia ha recibido el aval para ser inscrita.Además, a Sánchez no lo han podido finiquitar.

Correia ya dirigió dos partidos desde las gradas, pero las bases establecen que no puede hacerlo en un tercero, así que el juego no se programará y los puntos serán dados al Chalatenango.

Diego Alemán, encargado de prensa del Firpo, expresó que por ahora “solo existe un comunicado de la liga al respecto y como Firpo no nos han entregado una copia de la notificación de no programarnos el juego”.

Óskar Cruz, representante del Águila y miembro del nuevo directorio de la liga mayor, expresó que “se ha hecho un comunicado donde como liga estamos expresando el fiel cumplimiento al mandato de la nota que la FESFUT nos envió ayer (jueves) donde se le exigía al Firpo cumpliera con lo establecido en el Art. 12 de nuestras bases de competencia. En ella se estipula que no se le programará su partido si no cumple con lo establecido en ese artículo y que perderá los puntos de manera automática”.



De hecho, la primera división ya publicó su programación, solo con cinco partidos: