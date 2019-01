Firpo molesto con el arbitraje tras empate ante Santa Tecla

El Luis Ángel Firpo empató a un gol en casa ante el campeón Santa Tecla, punto que a todas luces no le gustó al cuerpo técnico de los manudos que encabeza el nacional Asdrúbal Kasselly Flores.

A criterio del timonel, el trabajo del árbitro Rubén Arbí Medrano incidió en el gol del empate de los periquitos en el primer tiempo cuando se jugaba tiempo compensatorio.

"No me gusta hablar del arbitraje, pero lo visto en este partido... la verdad este punto no es de Santa Tecla, es del árbitro, él le regaló la última pelota. Pudimos haber recortado más (la distancia de puntos con Sonsonate), pero no se pudo" aseguró con amargura Flores al final del partido.

El estratega nacional añadió en su crítica a los árbitros que "se están viendo los cambios, se está luchando por no descender y (duele) que te vengan a botar tu trabajo alguien así", expresó indignado el timonel de los pamperos.

Flores aseveró que Firpo seguirá creciendo en fútbol y que "sé que es difícil pedir paciencia, lo dije al inicio de todo esto. Estamos luchando, estamos tratando de hacer las cosas bien ante el campeón, la verdad es difícil luchar contra el arbitraje y es desgastante porque estás luchando no contra 11 equipos, estás luchando contra 12, 13 y hasta 15, estás luchando en sí contra ellos".

ESPERA A LOS EXTRANJEROS

Acerca de la posibilidad de contar ya con las tres piezas extranjeras que Firpo necesita en lo que resta del torneo, Flores confirmó que "espero contar ya con ellos en la próxima jornada, solo estamos esperando las transferencias internacionales, mientras tanto ellos se están adaptando en los entrenos nuestra idea", acotó.

Finalmente técnico de Firpo celebró la derrota del Sonsonate en su visita a Metapán y destacó que "estamos ahora a una victoria de alcanzar nuestro primer objetivo, que es igualar en puntos con ellos antes de recibirlos en casa y buscar sobrepasarlos antes de ese partido".