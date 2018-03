Firpo le presta atención a la Copa El Salvador

Para el entrenador Juan Ramón Sánchez, el hecho de no disputar la liga mayor este fin de semana no significa que sus jugadores bajarán la intensidad y tampoco es motivo de desventaja para ellos, pues el trabajo será fuerte para llegar bien al juego del miércoles por la Copa El Salvador, ante UDET de tercera división, y no perder la línea.Asimismo, agregó que la copa es un complemento que les permite compensar la no programación de este fin de semana en la liga, dado que Santa Tecla aporta cinco jugadores a la selección nacional y decidió posponer para el 26 de abril su juego por la jornada 15."Solo descansamos mañana (domingo) y retomamos los entrenamientos el lunes para preparar el juego" ante el UDET, último del grupo en el que están ubicados, manifestó el estratega Sánchez.El timonel nacional también considera que este duelo permitirá superar el traspié que significó la derrota en casa por 0-1, el pasado 15 de marzo, ante el Jocoro (de la segunda división).Los usulutecos tienen casi amarrado el boleto a los octavos de final, ya que con un gane sumarán nueve puntos, dos más que el Jocoro, lo que les dejaría líderes y avanzarían de forma directa.Sin embargo, un empate o una derrota comprometería las aspiraciones de los usulutecos de clasificarse al menos como uno de los mejores segundos de grupo.