Firpo le dio pelea al Sonsonate

El Sonsonate no pasó de un empate contra Luis Ángel Firpo en el estadio Ana Mercedes Campos y si bien cortó la racha de tres derrotas acumuló cuatro jornadas sin ganar, en un duelo de equipos de capa caída.El equipo cocotero venía de tres derrotas en fila por lo que el punto en casa le supo a poco al equipo occidental que sigue estancado en la séptima casilla con 11 puntos.El equipo occidental fue el primero en mover el marcador al minuto 26 con anotación de Jossimar Moreira.Para este juego el Sonsonate no tuvo en el banquillo a su técnico principal Alberto Castillo que pagó el segundo partido de castigo luego del pleito verbal contra Efraín Burgos, DT del UES.Por lesión no estuvieron Adán Reyes y Josimar Arias, mientras que por suspensión no entró a la convocatoria Elman Rivas que en el juego anterior acumuló su quinta cartulina amarilla.La reacción del cuadro usuluteco fue rápida y al '31 sacudió las redes de la portería defendida por Óscar Martínez, el volante Isaac Zelaya.Luis Ángel Firpo volvió a estar cuesta arriba al minuto 51 con gol del brasileño Paulo Dos Santos que puso el 2-1 a favor del cuadro cocotero en una desconcentración de la zga pampera. El equipo usuluteco logró de nuevo emparejar el marcador al '55 con tanto de Wilma Torres.En el cierre del partido hubo ocasiones de gol en ambas porterías, sin embargo el marcador se mantuvo y la unidad le sirve a los usuluetcos para mantenerse en el cuarto lugar.LA Firpo: Ismael Valladares; Nelson Moreno, Félix Sánchez, Eduardo Vigil, Edgar Campos; César González, Isaac Zelaya, Bryan Landaverde, Miguel Lemus; Wilma Torres y Nicolás Muñoz.La jornada de este miércoles cerró con el duelo entre Metapán y Pasaquina en el estadio Jorge Suárez Landaverde, juego que terminó con división de honores.El cuadro calero anhelaba los tres puntos para seguir en el forcejeo por el primer y prolongar su racha a cuatro triunfos seguidos, pero le salió más duro de los esperado el equipo unionense.El visitante logró irse al descanso con un 0-0, pero en la parte complementaria sorprendió al cuadro jaguar con anotación del paraguayo Javier Lezcano al '53.La última visita del Pasaquina a territorio calero terminó en una derrota de 4-1 por lo que ahora los unionenses, dirigidos por Omar Sevilla salieron conformes.El cuadro occidental empató con tanto de José Castellón, que firmó el 1-1 al minuto 67, resultado que se mantuvo y dejó cierta inconformidad en el cuadro dirigido por el argentino Roberto Gamarra que terminó como sublíder en la novena fecha.ALINEACIONES: