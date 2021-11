Firpo lamentó el empate en Las Delicias

El plantel de Luis Ángel Firpo no pudo digerir el empate a dos goles que firmó ante Santa Tecla en calidad de visitante en el marco de la penúltima jornada de las vueltas de clasificación del Apertura 2021 luego de estar ganando con solvencia 0-2 a los periquitos en el primer tiempo.

Para el defensor central colombiano y capitán de los toros, Tardelis Peña, el empate fue obra de su pasividad con que salieron a jugar en el segundo tiempo y eso les cobró caro al final del partido.

"Creo que el salir 2-0 a favor en el primer tiempo lo relaja a uno, es un marcador mentiroso y eso nos pasó factura el relajamiento del segundo tiempo donde encontramos a un Santa Tecla diferente, encontraron los dos goles en los primeros 15 minutos, algo que no logramos asimilar, fue un gran primer tiempo para nuestro y ellos respondieron en el segundo gracias a nosotros", aseguró el defensor sudamericano.

Por su parte, el guardameta mexicano de los pamperos, Joel Almeida, fue más crítico por el empate que cedieron y que les privó celebrar el segundo lugar en la tabla de posiciones.

"No nos dejamos empatar, en el fútbol no es de merecer, (gana) el que mete los goles, ellos tuvieron solamente dos oportunidades para anotar, hubo mucho descuido nuestro en la zona baja, desgraciadamente le dimos (a Santa Tecla) vida de nuevo y también el hecho de no poder concretar las oportunidades de gol que tuvimos en el partido, por allí hubo unas 10 que creamos y no aprovechamos, vamos a levantar la cabeza y seguir trabajando para seguir adelante", aseguró el guardameta mexicano.

Mientras que para el seleccionado nacional, Eduardo Vigil, el empate ante los tecleños no estaba presupuestado, resultado que al final afectó en los ánimos del plantel taurino.

"Son cosas del fútbol, igual es el resultado menos confiable el estar ganando 2-0 y que es más fácil de remontar, anoche nos tocó a nosotros, tuvimos otras ocasiones de gol pero no fuimos contundentes, eso le brindó vida a ellos y las que tuvo nos las hizo, deja un sinsabor entre nosotros porque pudimos haber llegado al segundo lugar", aseguró.

Ahora el plantel de Firpo ha dado vuelta a la página y ahora deben concentrarse para el juego de cierre de las vueltas de clasificación cuando se juegue en el estadio Sergio Torres de Usulután el denominado "clásico de oriente" ante el Águila de San Miguel.

"El sábado ante Águila es el presente, lo hablamos en el camerino al final del juego, no podemos permitirnos esa comodidades para la liguilla, debemos estar concentrados, les dije a los compañeros que hay que cerrar las vueltas con un triunfo e ir con confianza a la liguilla ya que terminar segundo o tercero nos puede dar ventaja en cuartos de final, por el empate amanecimos en cuarta posición y por ello el juego del sábado ante Águila es clave para nosotros", destacó Peña.

"El partido ante Águila en casa nos la jugamos todo, allí, trataremos de no fallar en Usulután para que todos podamos celebrar", afirmó el zaga Vigil.