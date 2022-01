Firpo hace oficial las bajas para el Clausura 2022

El Firpo sigue afinando detalles para el inicio del torneo Clausura 2022, y este domingo, mediante un comunicado publicado en sus cuentas de redes sociales, el cuadro pampero anunció la lista oficial de bajas para el próximo certamen.

Según el comunicado, el equipo dirigido por Roberto Gamarra no contará con el guardameta Joel Almeida, el volante Kevin Sagastizado y el defensa Tardelis Peña, quienes ya fueron presentados por sus nuevos equipos: Santa Tecla, Municipal Limeño y Atlético Marte respectivamente.

Tampoco continuarán en las filas de los toros el delantero brasileño Wesley “Tanque” Da Silva y el mediocampista nacional Víctor García. A ellos se les suma las bajas del cuerpo técnico que dirige Roberto Gamarra. Para el próximo torneo, “ el Toto” no contará con el preparador físico René Morán y el preparador de porteros Jesús Álvarez.

#Bajas | Gracias por todo su aporte a nuestro club, les deseamos éxitos en sus nuevos proyectos, las nuevas incorporaciones para este torneo se terminarán de confirmar en los próximos días. pic.twitter.com/JbZI1grmGF — Club Deportivo Luis Ángel Firpo (@firpo_oficial) January 10, 2022

En la publicación, el conjunto de Usulután se despidió de sus ex miembros del equipo, a su vez anunció a sus seguidores que en los próximos días brindarán más noticias sobre las nuevas incorporaciones con las que reforzarán el plantel.

“Gracias por todo su aporte a nuestro club, les deseamos éxitos en sus nuevos proyectos, las nuevas incorporaciones para este torneo se terminarán de confirmar en los próximos días”, expresó el equipo.

Previamente, en la presentación del portero Darryl Parker, el presidente de la escuadra pampera, Juan Pablo Herrera, anunció que incorporarán a dos refuerzos extranjeros, uno de Colombia y el otro de Trinidad y Tobago, pero no reveló sus nombres.

Los dos futbolistas extranjeros que llegarán al Firpo son un delantero y un defensa central, según Herrera.

"No me gusta adelantar porque media vez no haya un pre contrato o un contrato es difícil, nos ha pasado que tenemos jugadores extranjeros o nacionales que se nombran como parte del equipo y al final se caen. Los nombres tal vez no, pero sí (les puedo decir) las nacionalidades, traemos un colombiano y un jugador de Trinidad y Tobago que han jugado primera división en esos países. Más adelante daremos los nombres cuando ya estén firmados los contratos, se trata de un delantero y un central", dijo el dirigente.