Firpo finiquitó al técnico Ramón Sánchez

José García Ferreiro, dirigente del Firpo confiró que hoy se alcanzó un acuerdo con el entrenador nacional Juan Ramón Sánchez, para poder proceder con la inscripción del entrenador brasileño Eraldo Correia.

Esa era unos de los trámites necesarios para que el equipo pampero recuperara el derecho a competir en el Apertura 2017 y evitara una desafiliación de parte de la FESFUT si no le programaban un nuevo partido, como sucedió en la fecha anterior ante el Chalatenango.

Ferreiro también indicó que que inscribió a la nueva directiva del plantel, encabezada por Modesto Torres, ante la primera categoría. Ese es el segundo paso que debían cumplir.

Pero el secretario general de la FESFUT, Luis Pérez, no pudo confirmar si el equipo usuluteco hizo esa gestión, también, ante la entidad rectora del balompié nacional.

"Una vez se haya arreglado con Sánchez, Firpo tiene que presentar ante la FESFUT el finiquito. Eso es indispensable. Por ahora yo no sabría decir si se realizó ese trámite en la FESFUT. Pero el departamento jurídico tendrá que pasar toda lo que presente Firpo al comité ejecutivo de la FESFUT. Tengo entendido que las encargadas del departamento juríco de la FESFUT no estuvieron hoy en la federación", indicó Pérez.

Sin el aval a la documentación por parte de la FESFUT, la primera división no podrá programarle partidos al Firpo.

Firpo no pudo jugar su partido ante Chalatenango, por la fecha 16, porque no había regsistrado la nómina de sus nuevos administradores ante la FESFUT y la primera categoría y no había alcanzado un acuerdo para finiquitar a Sánchez, quien fue separado del banquillo hace más de dos semanas.

LO QUE DIJO SÁNCHEZ

Por su parte, el ahora ex entrenador del equipo firpense, Juan Ramón Sánchez, confirmó que alcanzó un acuerdo con la dirigencia de los toros, ayer por la tarde.

"Sirmpre estuvimos con esa intención de arreglar lo más rápido posible. Yo no hubiera querido que el equipo perdiera puntos porque no había arreglo entre nosotros, como yo lo dije en su momento. Lamentablemente no nos habíamos reunido con la junta directiva. Entendía que era por tantas ocupaciones del presidente del equipo", apuntó el estratega.