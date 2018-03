Firpo fichó al portero Gustavo Vega

La dirigencia del Luis Ángel Firpo confirmó al portero Gustavo Vega como la segunda contratación para el Apertura 2017, tras alcanzar un acuerdo con el guardameta que militó el torneo pasado en el Isidro Metapán.Arquímides Mendoza, gerente pampero, detalló que el cancerbero nacional firmó por un año y llega con el aval del cuerpo técnico, presidido por Ramón Sánchez.“Vega ya es de Firpo. Estamos contentos con su contratación. Ahora tenemos que dar a conocer quiénes son las bajas porque de eso se trata. No podemos tener a cuatro arqueros. Vamos a subir a Mario Martínez, que es de la sub 20”, detalló Mendoza.El directivo de Firpo aseguró que Vega posee todas las condicones para prestar sus servicios a los manudos. De momento, los usulutecos cuentan con los metas Hérbert Ramos (seleccionado de fútbol playa) y Julio Martínez, quienes compartieron el arco firpense el torneo pasado.De igual manera, Mendoza confirmó el regreso del mediocampista Óscar Rodríguez, quien el torneo pasado prestó sus servicios para el Chalatenango. “Ya se le terminó el contrato y no lo vamos a prestar de nuevo”, apuntó.Con las llegadas de Vega y Rodríguez, el conjunto pampero ya registra dos nuevas altas, tras fichar por dos año a Álvaro Lizama, que llega del Águila en busca de minutos de juego.El conjunto pampero pretende iniciar pretemporada el 19 de junio con el plantel completo, a fin de enfocarse en el Apertura 2017, que arranca en agosto.