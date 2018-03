Firpo ficha al ex seleccionado nacional Alexander Mejía

El defensor Moisés Mejía se convirtió hoy en nuevo refuerzo del Luis Ángel Firpo para el campeonato Apertura 2017, según confirmó el mismo jugador.Desde la perspectiva del zaguero, que firmó con la institución pampera un contrato de dos años, las expectativas son altas.“Contento con mi nuevo contrato. Opté por Firpo porque veo la oportunidad de ser campeón con ellos. Eso me llamó principalmente la atención y me motivó”, aseguró Mejía, quien también dijo: “Firpo tiene un plantel joven con gran talento. Espero aportar con mi granito de arena para cumplir con los objetivos trazados”.A sus 22 años, “el Chocho” suma 71 partidos en primera división. Previamente vivió etapas con FAS y Sonsonate. Además, jugó en selecciones juveniles y su aspiración es llegar al combinado nacional mayor.Según comentó, en la firma del contrato también influyó el anhelo de continuar jugando como defensor central, ya que tuvo acercamientos de otros equipos de primera división, entre ellos del mismísimo FAS. “Me buscaban como lateral izquierdo, y personalmente a mi me gusta jugar como defensor central. En Firpo creo que tendré la oportunidad de hacerlo con el profesor Ramón Sánchez”, apuntó Mejía.En la misma línea indicó: “Naturalmente soy defensor central. Es la posición en la que creo que mejor me veo y donde mejor le puedo ayudar al equipo. En Firpo quiero mostrarme. Quiero que me vean y, posteriormente, llegar a la selección”.