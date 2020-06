Firpo debe pagar un estimado de $63 mil 452 a exjugadores y exentrenadores

Hasta la fecha, a través de sus emisarios, Francisco Jovel, exfutbolista y Miguel Anaya, abogado, la administración que pretende tomar las riendas de Firpo desde el Apertura 2020, solo ha hecho contacto con los jugadores y entrenadores con los que hay saldos pendientes.

De acuerdo con al menos cinco exjugadores y dos exentradores de Firpo hasta el Clausura 2019 (torneo en el que los toros se fueron nuevamente a segunda categoría) por el momento todo se ha quedado en acuerdos verbales, pero aún no hay nada en cuanto a hacer efectivos los pagos. En el caso de Jovel, Firpo aún tiene saldos por liquidar con él, luego de que trabajara como coordinador de los niveles juveniles del equipo usuluteco hasta mayo 2019.

"A mí me habló el abogado de los que quieren hacer una nueva administración en Firpo, Miguel Anaya, para buscar un arreglo. Pero eso fue hace dos semanas. Ellos están tratando de hacer bien las cosas. Tuvimos que bajarnos un poco del monto adeudado, porque sabemos lo complicado que está todo a escala mundial por la pandemia (de coronavirus) Pero después de esa ocasión ya no me han vuelto a llamar", indicó Kaselly Flores, quien fue timonel de los toros hasta el arranque del Clausura 2019 y cedió su lugar al argentino Carlos de Toro.

Hasta ahora, según un monto total al que tuvo acceso EL GRÁFICO, el representativo pampero tendría saldos pendientes por $63,452 en su planilla hasta mayo 2019. Los virtuales nuevos administradores de Firpo, que serían encabezados por el actual vicepresidente de la FESFUT, Juan Pablo Herrera, deben honrar esos saldos, si quieren usar el nombre de C.D Luis Ángel Firpo desde el Apertura 2020. Con solo un monto que les quede por liquidar, el equipo no podrá llevar en su indumentaria logos que lo identifiquen con el plantel taurino.

Por ahora, los saldos más complicados para los toros serían los de los colombianos Juan Vélez y Alonso Umaña, quienes desde octubre de 2019 demandaron ante FIFA al equipo pampero. La Internacional ya sentenció al equipo usuluteco a que pague a los dos cafeteros, que hasta ahora no han recibido nada. En ese caso de los cafeteros, habrá que ver si no hay algún recargo comprendido en el dictamen FIFA, que pueda estar relacionado al pago de costos procesales.

"A mí no me han pagado todavía. Nuestra abogada es la que se ha encargado de todo eso. Esperemos que en los próximos días se nos pueda pagar ese dinero. Ojalá que sea lo más pronto posible", dijo Vélez a EL GRÁFICO, desde Medellín, Colombia.

Por su parte, en el caso de los nacionales Rafael Burgos, José "Cajú" Barahona y Giovani Zavaleta confirmaron a este medio que tampoco han recibido pago de la dirigencia que pretende tomar las riendas de Firpo para el próximo certamen. "No nos han pagado. No sé hasta cuándo tendrá Firpo para poderse inscribir para el nuevo torneo, porque de seguro hasta el último día van a querer pagarnos, conociendo nuestro medio. No pueden inscribirse si no nos pagan", dijo Burgos.

Por su parte, Barahona, quien terminó contrato con Platense, de segunda división, en el certamen anterior, dijo que tampoco le han cancelado de parte del equipo pampero. "Estamos esperando para ver cuándo esta gente se va a acercar para pagar. Estamos esperando llamada, porque aún no se han comunicado conmigo", dijo el mediocampista, que también jugó para Chalatenango y Juventud Independiente.

Luego, Zavaleta, alejado de los quehaceres del balompié en su labor en un call center (centro de llamadas), fue otro de los exjugadores de Firpo que confirmó que hasta este momento sigue sin cobrar montos pendientes al equipo de Usulután. "No sé sin con otros compañeros ya se comunicaron para arreglar, pero conmigo nadie lo ha hecho. Sigo esperando que me paguen. Espero que en estos días la gente de Firpo se comunique conmigo. Yo demandé al equipo en FESFUT por incumplimiento de pago en 2019", dijo Zavaleta

De Toro, también

Desde Costa Rica, el timonel argentino, Carlos de Toro, confirmó a EL GRÁFICO que hasta la fecha solo ha habido pláticas para llegar a un arreglo con el emisario de los toros, Francisco Jovel. El estratega suramericano no quiere hacer problemas y espera que la nueva administración del equipo usuluteco le cancele pronto los meses de salario que siguen pendiente. De Toro fue el último entrenador de Firpo hasta el momento del descenso a segunda división.

"Espero que en esta semana la gente de Firpo se ponga al día. Hay que ser comprensivos por todo lo que está pasando. Quiero resaltar mi respeto para esta gente de Firpo que se está haciendo cargo de deudas que no son de ellos. Eso muestra una cara diferente. Les deseo lo mejor", dijo el estratega argentino en plática con este medio.