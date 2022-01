Firpo contrató al portero tico Darryl Parker

Luis Ángel Firpo confirmó este martes en voz de su presidente, Juan Pablo Herrera, la contratación del costarricense Darryl Jared Parker Cortés, para cuidar la portería del equipo manudo por los próximos dos torneos cortos.

El ex guardameta limonense de 29 años del Club Sport Cartaginés y convocado por el técnico colombiano de la Sele, Luis Fernando Suárez para el juego eliminatorio ante El Salvador el pasado 10 de octubre, llegará este martes por la noche procedente de San José.

"Hoy por la noche llega Parker, firmará por un año de préstamo, su contratación se logró gracias a las amistades que tenemos, sabemos que Darryl viene de los mejores equipos de Costa Rica y para el juego eliminatorio ante El Salvador, por lo que entablamos conversación hace 15 días con él, logramos platicar hasta que nos dio el sí la semana anterior, él ya viene listo para incorporarse al equipo en su primer entreno", confesó el dirigente vicentino.

¡Darryl Parker le dice que NO a Bryan Ruiz desde los 11 pasos! �� pic.twitter.com/5ZvZDsOXsQ — FUTV (@FUTVCR) December 13, 2020

Parker, de 1.93 metros de altura, se formó en el club Uruguay de Coronado en las divisiones menores hasta llegar al primer equipo en la temporada 2014/2015.

Para el siguiente torneo de liga fue fichado por el Deportivo Saprissa donde estuvo por un lapso de un año al ser cedido de préstamo al club Pérez Zeledón en el 2016 y retornar para la temporada 2017-2018 al equipo morado de San Juan de Tibás.

Párker finalizó su contrato con el Deportivo Saprissa y firmó por dos años con el Club Sport Cartaginés donde llegó en la temporada 2018-2019 para ser cedido a préstamo al equipo ultralempino para el Clausura 2022.

Herrera adelantó además sobre los otros dos refuerzos que necesita el equipo para encarar completo el Clausura 2022 los cuales podrían conocerse a finales de esta semana.

"Aún no tenemos nada concreto sobre el centrodelantero y el defensa central, mientras no se firme nada no puedo adelantar siquiera la nacionalidad de ambos, pero puedo asegurar que ninguno de ellos ha jugado en nuestro país ni en la región", destacó.