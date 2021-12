Firpo confirma la salida de Tardelis Peña y del "Tanque" Da Silva

La dirigencia de Luis Ángel Firpo confirmó, en voz de su presidente, Juan Pablo Herrera, las salidas del defensor central colombiano, Tardelis Peña y del atacante brasileño Wesley "el Tanque" da Silva, jugadores que se unen al portero mexicano, Joel "Pituka" Almeida como los primeros tres de los posibles cinco bajas que reportará la próxima semana de forma oficial el plantel usuluteco en cara al torneo Clausura 2022.

Herrera confirmó telefónicamente con este rotativo sobre las dos decisiones que como junta directiva debieron tomar en los días anteriores a fin de proporcionar al cuerpo técnico las armas necesarias para afrontar la liga que inicia tentativamente el próximo 16 de enero.

"El tema de Tardelis Peña ya se decidió que no seguirá, tenía contrato por seis meses pero al final es decisión de ambos, técnico y junta directiva, estamos respaldando a nuestro técnico, él ha decidido en los temas tanto de Peña como de Almeida, lo de Pituka Almeida (y su reemplazo) debemos de analizar eso y buscar las alternativas, no es fácil porque hemos buscado nombres en el país y la verdad es que no hay jugadores disponibles para ese puesto, es la realidad, por lo que nos está empujando a buscarlo fuera del país", confesó el dirigente mayor de los ultralempinos.

El pope de los tricolores admitió que "la próxima semana tendremos resoluciones definitivas para dar nombres de altas y bajas, hay nombres de porteros que desean llegar a Firpo, pero mientras no se firme un contrato para la portería y el central, al igual que el centro delantero no vamos a declarar nada, por allí habrá cuatro o cinco bajas para hacer un torneo diferente, ya comenzamos la pretemporada, se cambió al preparador de porteros y al preparador físico, vamos a buscar a finales de estas festividades para dar muchas sorpresas", admitió.

El presidente de Firpo confirmó además que la salida tanto de Almeida como de Peña surgieron del cuerpo técnico que encabeza Gamarra y que como dirigencia solo les queda apoyar dicha decisión, especialmente la salida del portero mexicano donde hubo roces irreconciliables.

"Apoyamos la decisión del profesor Gamarra, siento que la brecha abierta entre los dos estaba ya profunda, cada quien tiene su manera de pensar pero fue insalvable, para los dos siento que fue lo más conveniente", destacó el dirigente de origen vicentino.

Sobre la salida de Da Silva, Juan Pablo Herrera lamentó no sostenerlo para el próximo torneo, pese a que tenía contrato con los ultralempinos para los próximos seis meses.

"El caso del brasileño hay situaciones familiares que él ha expresado, hemos hablado con él y se tomó la decisión de dejarlo ir, lamentablemente no se puede tener a alguien en el equipo a la fuerza y esperamos como dirigentes que esa haya sido la razón por dejar al equipo, ya se firmaron los finiquitos para su salida", aclaró.

Herrera no descartó que las tres plazas disponibles tras las salidas de Almeida, Peña y Da Silva podrían ser foráneos.

"No lo descartamos, es una fuerte posibilidad ya que no hay candidatos nacionales en la portería y es difícil hallar en la defensa central; adelante también se busca un jugador extranjero, tampoco hay nombres para suplir al resto del cuerpo técnico, los demás del cuerpo técnico continúan, esperamos que el lunes puedan aparecer tres altas más para completar el plantel y no repetir el papelón del torneo anterior", confesó el presidente de los pamperos quien admitió como fracaso la labor de Firpo en el torneo anterior donde fueron eliminados en cuartos de final por el finalista Platense en casa.

"El torneo pasado ha sido un fracaso para nosotros, nos equivocamos y allí están los resultados, buscaremos no repetir los errores cometidos, nos hemos reunido en los últimos 15 días para que eso no suceda", admitió.