Firpo con calendario apretado para el cierre del Clausura 2018

El Firpo no está pasando su mejor momento, ni en lo deportivo ni en lo administrativo. Ocupa la casilla nueve en el acumulado a falta de cuatro fechas para el cierre de la fase regular del Clausura 2018 y su entrenador tiene claro que los partidos que faltan serán a muerte, con rivales complicados.

"Los siguientes cuatro juegos van a ser a muerte. Nos quedan dos en casa, contra Águila y Alianza. Tengo dos afuera, contra Audaz y Dragón, y debo ir a sumar fuera", apuntó el estratega del equipo pampero Giovanni Trigueros.

El próximo fin de semana los toros recibirán al Águila en un duelo al que todavía podrían llegar con deuda salarial, pues ayer los jugadores reclamaron al presidente, Modesto Torres, por el atraso en sus pagos.

Luego del partido vs. Santa Tecla, jugadores de @LAFirpo_oficial se acercaron al presidente Modesto Torres pidiendo que se solvente salario atrasado al plantel. Torres se reunirá con los jugadores esta noche para hablar de ello. pic.twitter.com/emrmOMNhPQ — Olympia33 (@deportes33tv) 9 de abril de 2018

Por eso Trigueros sabe que el Firpo es una "papa caliente" y que el plantel solo piensa en terminar lo más rápido posible.

"No ha sido fácil para mí. Me vine a encontrar con una situación anímica difícil. De todos es conocido lo que se le adeuda al equipo. El señor presidente está haciendo lo posible para cancelar al grupo, pero me ha tocado agarrar una papa grande y caliente. El grupo ha sido receptivo. Ha sido más el trabajo en la mentalidad que tiene que poseer el jugador cuando viste la camisa de Luis Ángel Firpo. La situación no es nada bonancible. Los jugadores se están jugando acá su carta, para presentarse en otro equipo la próxima temporada", apuntó.

A eso se suma que la incertidumbre es grande, pues aún existe la posibilidad de que sigan los embargos en las taquillas del Firpo, por la deuda que la institución tiene con el ex gerente Arquímides Mendoza.