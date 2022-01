Firpo cerrará tema de fichajes con dos extranjeros

Luis Ángel Firpo podría sumar dos fichajes extranjeros durante los próximos días. Así lo anunció el presidente del equipo Juan Pablo Herrera durante la conferencia de prensa que se realizó debido a la presentación del portero costarricense Darryl Parker.

Juan Pablo Herrera no quiso adelantar nombres, pero sí mencionó que se trata de un delantero colombiano y un defensa central de origen trinitense. Ambos llegarían por primera vez a El Salvador, según explicó el dirigente pampero.

"No me gusta adelantar porque media vez no haya un pre contrato o un contrato es difícil, nos ha pasado que tenemos jugadores extranjeros o nacionales que se nombran como parte del equipo y al final se caen. Los nombres tal vez no, pero sí (les puedo decir) las nacionalidades, traemos un colombiano y un jugador de Trinidad y Tobago que han jugado primera división en esos países. Más adelante daremos los nombres cuando ya estén firmados los contratos, se trata de un delantero y un central", dijo el dirigente.

Con la llegada de los dos extranjeros, Firpo estará completando las plazas de extranjero donde ya están Jomal Williams y Garryl Parker.