Firpo castigará a Joel Almeida con un partido y una sanción económica

Juan Pablo Herrera, presidente del Firpo, confirmó en el Güiri Güiri al Aire que habrá una sanción para el guardameta Joel Almeida por su conducta hacia el técnico Roberto Gamarra en el Sergio Torres, después del partido ante Alianza.

El castigo según explicó el dirigente firpense será de un castigo y una multa económica. Según las imágenes que circularon en redes sociales, el jugador mexicano se dirigió hacia Roberto Gamarra con una actitud desafiante.

Juan Pablo Herrera aseguró que tras el partido se reunió con Almeida y Gamarra. "No puede suceder porque el apoyo se lo hemos dado al profesor (Gamarra) y yo soy una persona muy respetuosa hacia al equipo y hacia quien sea...Ahí es falta de respeto del arquero hacia el profesor, ayer me reuní co ellos. Fue parte de lo caliente de partido, la emoción pero no puede suceder", dijo a la Mesa más redonda.

El gesto de Joel Almeida con el técnico Toto Gamarra

"El respeto es cuanto antes y como un subalterno, en este caso, va ha estar faltando el respeto al técnico, como junta directiva vamos a buscar una sanción para el Pituka. Eso no es correcto". agregó el directivo pampero.

Semanas atrás también circuló un video en el que el técnico de Firpo sujeta a Alex "Chocho" Mejía en el partido ante Santa Tecla y le hizo un reclamo.

"Sucedió esa cuestión por parte del profesor Toto, sabemos el carácter que tiene él, pero tiene su límite. Como presidente estoy muy cerca del equipo y creo que esa ha sido a este día la situación de los triunfos. Tenemos que solventar esas situaciones porque a veces los camerinos se ponen, como decimos, mero apretados, mero calientes pero todo tiene un respeto", agregó.