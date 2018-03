Firpo cancela la mitad de su deuda

La plantilla de jugadores y entrenadores del Luis Ángel Firpo recibió este jueves por la tarde la cancelación del 50 por ciento de lo adeudado por el club, o sea, el pago del mes de pretemporada.Así lo confirmó el gerente de los pamperos, Arquímides Mendoza, en plática con EL GRÁFICO, tras una publicación que apareció minutos antes en las redes sociales oficiales del club."La directiva actual acaba de mandar lo que corresponde la mes de la pretemporada (julio). Ellos van a pagar 50 por ciento de la deuda, que es la parte de pretemporada, y la otra mitad (que corresponde a agosto) la cancelará la nueva directiva", explicó el administrativo de los usulutecos.Al plantel se le adeudaban dos meses, lo que denunciaron en una conferencia de prensa, pues la situación económica se volvió insostenible para muchos. Pese a ello, Mendoza dijo que no tuvo conocimiento de que integrantes del cuadro manudo dejaran de acudir a los entrenamientos."No tengo conocimiento de que haya faltado nadie, a excepción de los que están lesionados, como Alexis Ardón. Por lo demás no ha faltado nadie", amplió.El resto de la deuda será asumida por la nueva directiva pampera, puesto que Mendoza confirmó este jueves que la familia Galo dejará de administrar al equipo y espera que el lunes se tengan noticias sobre la nueva dirigencia.Mendoza también se refirió al trabajo del entrenador Juan Ramón Sánchez, aspecto que será evaluado por los nuevos dirigentes."No se rumora nada por el momento, si se quita (al técnico) o qué. Será la nueva directiva la que decide si lo quita o lo deja. Una vez se hagan los pagos, (los dirigentes) tendrán mayor potestad para exigir", afirmó.Aunque en última instancia dijo que el DT izalqueño podría continuar. "Si los jugadores se esfuerzan y sacan los resultados, no habrá necesidad de quitarlos", aseguró el gerente.