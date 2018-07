Firpo aún tiene deudas de torneos anteriores

Firpo recibió ayer una prórroga de 48 horas para poder inscribirse ante la FESFUT y jugar el Apertura 2018, pero los fantasmas de las deudas lo persiguen.

EL GRÁFICO conoció hoy que la directiva que preside Modesto Torres aún le debe al asistente técnico Eduardo Lara Moscote y al preparador físico Rafael Mariona, quienes trabajaron con el plantel pampero durante la temporada 2016-2017, junto a Ramón Sánchez como técnico principal.

"Ya había un acuerdo con don Modesto para que nos pagara el lunes de esta semana, pero debía antes resolver un tema con don Raúl Mendoza Galo. Para que Firpo quede libre para poder inscribirse le falta arreglar con nosotros", declaró Mariona a EL GRÁFICO.

José García Ferreiro, directivo pampero, admitió que esas dos cuentas están pendientes.

Modesto Torres declaró ayer que hoy mismo podría inscribir al equipo, pero a estas horas de la tarde aún no hay noticias de ello.

CONFLICTO CON ANTERIOR PRESIDENTE, SOLUCIONADO

El expresidente del Firpo, Raúl Mendoza Galo, aseguró que llegó a un acuerdo con el actual titular de la dirigencia pampera, Modesto Torres, para pasar la categoría del equipo usuluteco a nombre del Luis Ángel Firpo.

En un primer momento la cesión había sido a nombre de Torres, pero ahora habrá que cambiarlo, así como lo pide la FESFUT, para que se pueda inscribir correctamente y disputar el Apertura 2018.

"La solución a este tema era bien sencilla. No era nada que no se pudiera solventar con sentarase a platicar. Hemos tenido que ceder para no afectar al equipo. Incluso ya no vamos a recibir menos de la cantidad que estaba pendiente con Torres ($33,938.46 )", apuntó Galo.