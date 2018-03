Firpo aun le debe $1 mil 950 al jamaiquino Swaby

Simone Ghirlanda, representante de Francois Swaby, afirmó que Luis Ángel Firpo aún le debe al futbolista jamaiquino $1 mil 700 de salario y otros $250 de una multa que pagó el caribeño porque el equipo no arregló la situación migratoria del jugador mientras disputó el Apertura 2017.

“El presidente contó que ya le cancelaron todo el salario, pero no es así, le faltan $1,700 del últimos mes y una par de semanas que estuvo en Firpo. Nunca le arreglaron la residencia y si uno se queda más tiempo al salir tiene que pagar una multa y él tuvo que pagar como $250”, explicó el representante.

Según datos de Ghirlanda, ante de salir del páis a Swaby le pidieron firmar una carta en la que aceptaba estar solvente, pero con el compromiso verbal de que en un par de semanas le enviarían los $1 mil 700.

“Lo que me contó el jugador es que la carta dice que le pagaron todo y le enviarían lo demás del dinero por Western Union. Ahora el señor Modesto no responde a ningún mensaje y llamada. El jugador está bastante molesto porque se siente que le mintieron”, expresó.

LA VERSIÓN DE MODESTO TORRES

Modesto Torres, presidente del Firpo reconoció que había dos meses de dueda con los jugadores, pero que su prioridad es finiquitar a los extranjeros y que el plazo para pagarle la deuda a la plantilla es hasta el 15 de diciembre.

"A la mayoría se les debe dos meses de salario, quien haya dicho más de eso, está exagerando. Ya empecé a finiquitar en orden. El jueves salió el jugador (Francois) Swaby para Jamaica, a sus vacaciones, ya fue finiquitado; el martes sale Jhonny Ríos completamente finiquitado y la prioridad son los extranjeros", apuntó.

Según Ghirlanda, Francois Swaby firmó un año de contrato con Firpo y el equipo jamaiquino Humble Lions FC lo había cedido en préstamo.

"Ellos dijeron que lo finiquitaron, pero no, no le cancelaron todo y no entiendo porque quieren que siga con el equipo. Hay equipos de la Primera división que están buscando jugadores, hay ofertas, pero no sé cómo está la situación contractual", mencionó Ghirlanda.