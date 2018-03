Firpo arrancará con deudas su trabajo para el Apertura 2017

Se acabó la espera. El Luis Ángel Firpo, pese a la deuda salarial de dos meses a cuerpo técnico y jugadores, arrancará su preparación para el Apertura 2017 este viernes por la mañana.Los pamperos no tocan balón desde el 6 de mayo pasado, fecha en la que quedaron eliminados en fase de cuartos de final del Clausura ante los albos. Desde entonces también el plantel manudo ha estado expectante del cumplimiento de la cancelación salarial, cuya mora llega a los dos meses.Este jueves, el grupo de jugadores y sus entrenadores tuvieron una junta donde abordaron el tema del inicio de actividades del club usuluteco. "Fue una reunión entre cuerpo técnico y jugadores para aclarar el inicio de la pretemporada. Se iniciaría mañana (viernes), a las 7:00 de la mañana, para hacer las pruebas médicas y todo eso", comentó el médico del club, Mauricio Meléndez.El preparador de porteros firpense, Gonzalo Muñoz, indicó también la tarde de este jueves que tuvo conocimiento de dicha cita y que las actividades en el estadio Sergio Torres finalmente iniciarán.Sobre la ausencia de directivos, el doctor Meléndez indicó que "como no llegaron ahora ellos, imagino que llegarán mañana (viernes). La reunión (con jugadores) la convocó el profesor (Juan Ramón Sánchez)".De esta manera, pese a las dificultades económicas, los toros saben que están tarde en la carrera de pretemporada y que los equipos rivales han tomado ventaja. A su vez, esperan el pago a la plantilla, una responsabilidad que la dirigencia pampera aún no ha solventado.