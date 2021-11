Firpo apelará sanción sobre Luis Canales

La dirigencia de Luis Ángel Firpo confirmó que solicitarán una revisión a la sanción sobre su jugador Luis Ernesto Canales, expulsado el sábado anterior en Metapán en tiempo de descuento en el juego que perdieron 2-1 ante los locales de Isidro Metapán en el marco de la jornada 19 del Apertura 2021.

La Comisión Disciplinaria de la FESFUT hizo pública el martes pasado el acta de sanciones de la jornada anterior donde se dio a conocer que tanto el jugador Luis Canales de Firpo como el español Gregori Díaz de Isidro Metapán fueron sancionados con tres partidos de suspensión, más una multa económica de $150 para cada jugador.

“Nunca hemos andado criticando a los árbitros pero en este caso, el sábado ha sido un desastre, no estoy santificando a mis jugadores pero creo que siendo ese árbitro alguien con calidad FIFA no pudo haber actuado así, vamos a apelar esa resolución porque lo que ha puesto en su informe arbitral no es cierto" aseguró Juan Pablo Herrera, presidente del equipo usuluteco.

El juego entre Isidro Metapán y Firpo tuvo un saldo de tres expulsiones: Luis Canales y el trinitense Jomal Williams por parte de los pamperos y el español Gregori Díaz por el lado de los caleros.

En el caso de Williams, el castigo será de un partido por doble tarjeta amarilla (66' y 74'), mientras que los otros dos extrañados de la cancha serán tres.

Ismael Cornejo, árbitro central del encuentro, argumentó en su informe arbitral que la tarjeta roja para Luis Canales al minuto 90+1' fue por gritar palabras soeces contra él, mientras que a Díaz fue por el acercamiento provocativo al jugador Luis Canales y expresarse también con malas palabras hacia el jugador pampero para que se saliera del campo tras la expulsión

“Hubo otras acciones graves en el partido que el árbitro no las sancionó, esperamos que haya igualdad en el partido, vamos a sentarnos con los jugadores, con el abogado a fin de solicitar incluso un careo con el señor árbitro porque no es posible que se sigan cometiendo estos errores. Aclaro que nunca he estado chinchineando a ningún jugador de mi equipo, si ellos se equivocaron y cometen alguna falta, entonces que los castiguen conforme a lo que dice la ley, pero es injusto que se castigue cuando en realidad las cosas no han sido como lo pone en su informe”, reitero el dirigente tricolor.

INCONGRUENCIA

Al respecto, William Canales, hermano de Luis y quien estuvo involucrado en la acción previa a las expulsiones al recibir falta del jugador Gerardo Guirola de IsidroMetapán, aseguró que “la expulsión de mi hermano y los tres juegos que le cayó es algo injusto, en ningún momento hubo insultos de mi hermano sobre el árbitro cuando me cometieron la falta, Luis nunca le dijo nada al central, sí hubo malas palabras del jugador de Metapán que luego expulsaron sobre mi hermano a fin que se saliera luego que lo expulsaran, pero eso ni el árbitro lo escuchó, yo le dije al árbitro que el jugador de Metapán estaba insultando a Luis y por eso tomó la decisión de expulsarlo también” , confesó el lateral diestro de Firpo.

El Gráfico consultó con un miembro de la Comisión Disciplinaria de la FESFUT a fin que explicara la razón por la cual sancionaron con tres juegos tanto al jugador firpense como al volante europeo de los caleros.

“El código disciplinario dice que se le impondrá de uno a cuatro partidos más una multa económica cuando los jugadores se expresen en la cancha de una manera grosera y con palabras soeces ya sea contra el árbitro o entre los mismos jugadores”, explicó el miembro de la comisión quien pidió reserva de su nombre.

“Creemos que esta clase de actos dentro de un campo de juego no debe presentarse en ningún momento ya que va en contra del fair play, cada vez que sucedan estas cosas en un partido vamos a tomarlo con la debida seriedad. Fallamos conforme a lo que el árbitro informó en su cédula arbitral”, acotó.