Firpo adeuda $67 mil en salario a jugadores y técnicos

El torneo concluyó pero los problemas no se fueron del Firpo. Ayer, el presidente del equipo, Modesto Torres, confirmó que ha una deuda mayor a las $67 mil dólares con el plantel y el cuerpo técnico luego del Clausura 2019.

Por si esto no fuera poco, el cuadro usuluteco descendió y sumado a la deuda, parece imposible que se hable de la compra de una plaza en primera para el próximo torneo. En el programa Güiri Güiri Al Aire, el dirigente afirmó que "por el momento estamos en plática con dos personas más para ver si se hacen cargo del equipo. Lo que si es seguro que Firpo participará en Segunda División".

Sobre la deuda, Torres manifestó que está negociando con ofertantes que puedan ayudar a pagar la deuda y tomar al equipo el próximo torneo. Además culpó a un sector de la afición por "desanimar"a futuros compradores.

"Lástima que se dan muchas especulaciones en redes sociales. La afición no ha ayudado y así sucedió con el mexicano Carlos Gutiérrez. A él lo criticaron, lo insultaron y lo desanmiaron para comprar al Firpo", dijo Modesto.

Admitió que no quiere seguir al frente del Firpo. "No tengo ninguna intención de seguir en el equipo, busco una persona formal y responsable para que se haga cargo con seriedad. Mi única exigencia para vender es buscar lo mejor para Firpo", concluyó.

De no pagar la deuda, es posible que el equipo usuluteco no pueda inscribirse en la segunda división el próximo torneo, tal como ocurrió con el Dragón, que no pudo cancelar salarios y fue descendido por la vía administrativa.