Firpo acaricia las semifinales gracias a su armada venezolana

SAN SALVADOR. Los venezolanos Pierre Pluchino y César "Peluche" González dieron el triunfo a Firpo por 2-1 en el juego de ida de cuartos de final ante Isidro Metapán. Sobre el cierre del certamen, los dos suramericanos han mostrado su mejor nivel fútbolístico para aportar a la representación taurina lo que se espera de ellos.Sobre ese tema, el estratega del plantel firpense, Juan Ramón Sánchez, admitió que los dos jugadores venezolanos están mostrando su verdadero nivel de juego, pero ha sido luego de superar algunas lesiones o ponerse a punto en la parte física."No me gusta justificar, porque la gente puede pensar que uno busca en qué apoyarse para argumentar las razones por las que no se dan los resultados. Ellos estuvieron afectados por lesiones. El caso de González es el de un muy buen jugador, con mucha calidad. Pero él sabe que no venía en las mejores condiciones físicas. Hoy está a un nivel óptimo y lo saqué ante Metapán por ese trajín acumulado de varios partidos. Luego Pierre definió con mucha calidad en el segundo gol contra Metapán", apuntó el estratega Sánchez.González ha marcado cuatro goles con el plantel pampero y Pluchino ha aportado siete dianas Luego del juego de ida ante Metapán, Pluchino apeló a la prudencia para festejar debido a que no pudieron dejar en cero el arco de los toros, de cara al compromiso de vuelta de cuartos de final.A los caleros les bastará ganar con diferencia de un gol para decir presente en semifinales, debido a que tienen mejor posición en fase regular."Gracias a Dios pudimos conseguir la victoria en el primer juego, pero no nos vamos tranquilos, porque solo tenemos un gol de ventaja. Teníamos que haber mantenido el arco en cero, pero lastimosamente no pudimos", apuntó el atacante venezolano.