Firpo a la espera de nueva inspección al estadio Sergio Torres para autorizar iluminación

La dirigencia de Luis Ángel Firpo confirmó que ha solicitado a la comisión revisora de estadios de la FESFUT la respectiva inspección de las luminarias del estadio Sergio Torres Rivera a fin de recibir nuevamente el aval de la FESFUT para realizar partidos nocturnos tal como sucedió en el torneo anterior.

Juan Pablo Herrera, presidente del equipo taurino, aseguró a este rotativo que “ayer (miércoles) fuimos a pagar los $100 dólares a la tesorería de la FESFUT para que la comisión revisora de estadios deportivos realice a la brevedad la inspección de los fanales del estadio Sergio Torres y así permitir que tengamos de nuevo partidos nocturnos en Usulután tal como sucedió en el torneo pasado”, explicó el dirigente de origen vicentinos de los ultralempinos.

Herrera confesó que la semana anterior recibieron la notificación de parte de la FESFUT donde se les comunicaba que estaban vetados para realizar partidos nocturnos en el estadio Sergio Torres por ciertas deficiencias de la iluminación de dicho escenario deportivo, resolución que el propio dirigente pampero refutó ya que recibieron de parte del ente rector del balompié local la autorización para jugar de noche en el torneo anterior.

“Recibimos esa carta el pasado 7 de enero de parte de la FESFUT donde se nos comunicaba que no podíamos jugar de noche en el estadio Sergio Torres por deficiencias en la iluminación del estadio, una resolución que no entendemos porque recibimos de ellos la autorización para jugar en horas nocturnas. En el comunicado se nos explicaba que no había uniformidad de iluminación en algunos sectores del estadio”, detalló el presidente del equipo taurino, a lo cual solicitó ayuda a la primera división.

“El lunes anterior recibimos tanto nosotros como el AD Chalatenango el apoyo de todos los miembros de la liga donde nadie se quejó de la iluminación del estadio, eso nos motivó para que ayer (miércoles) se solicitara a la comisión revisora de estadios deportivos de la FESFUT, posterior al pago de $100 dólares como se estipula, una nueva revisión de la iluminación del estadio a fin que nos respondan pronto a nuestra petición y que podamos jugar a más tardar en la tercera fecha cuando recibamos al Isidro Metapán”, aseguró Herrera quien confirmó además que ese impasse que existe los obligó a programar su partido inaugural del Clausura 2022 ante Municipal Limeño el domingo por la tarde.

“La decisión de la FESFUT nos obligó a cambiar de fecha ese partido, algo que a la larga nos afecta ya que con la nueva solicitud nosotros vamos a incurrir más gastos cuando lleguen a inspeccionar las luces porque debemos cancelar el encendido de las torres para su revisión”, acotó.