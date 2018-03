Firpo: Nelson Barrios revela por qué casi se va a los golpes con Francisco Jovel

Nelson Barrios, jugador del Firpo, reaccionó en su cuenta de Twitter después del enérgico reclamo que hizo a Francisco Jovel, quien esta noche dirigió a los manudos ante el Alianza. Barrio publicó un mensaje en el que explicó el por qué de su acción contra el técnico interino.

"Que quede muy claro que no me enojé porque me sacaran, sino no hubiera saludado a mi compañero que entró en vez de mi. Pero hay cosas que la gente no sabe... viene este señor Paco (sic) y dice 'estás para jugar 45, no más'", dijo el mediocampista firpense.

Barrios salió de la cancha al 42' y cedió su espacio a Carlos Medrano, pero tan pronto salió del rectángulo de juego se fue al área firpense y encaró a Jovel, quien dirige este partido en la cancha ante la salida del brasileño Eraldo Correia. Víctor Girón, quien debía fungir como entrenador interino, estuvo en las gradas por un tema administrativo.

En la acción intervino otro miembro del cuerpo técnico para controlar el impulso del mediocampista.

Este fue el mensaje de Barrios:

Buenas noches a todo la afición firpence y medio de comunicación que quede muy claro que no me enoje por que me sacaran sino no hubiera saludado a mi compañero que entro en vez de mi pero hay cosas que la gente no sabe viene este señor Paco y dice estás para jugar 45 no más... — nelson barrios (@nelsonbarrios42) 2 de marzo de 2018

Así encaró Nelson Barrios a Francisco Jovel: