Firpo: “Lo más saludable es cambiar de entrenador”

Esta tarde el presidente del Firpo, Modesto Torres, se va a reunir con el timonel Jorge Calles, a quien le propondrá terminar su relación laboral con el equipo pampero.

En plática con EL GRÁFICO, Torres reveló que con Jorge Calles se hizo un trato antes del juego ante Jocoro, disputado el sábado en Gotera. De acuerdo con el mandamás, al timonel se le había pedido sumar en ese juego ante los fogoneros, pero perdió 3-1.

"Acordamos que si no sumábamos contra Jocoro, él (Calles) renunciaba. Lo más saludable que que haya nuevo entrenador, viendo cómo está funcionando el equipo", dijo.

"Creo que lo mejor es darle entrada a alguien más que cambie la actitud. Es hora de cambiar de entrenador. Buscaremos a alguien que le inyecte ideas nuevas al equipo. Queremos un sistema de juego nuevo, algo nuevo. Antier hablé con un par de jugadores y también ellos están descontentos con los resultados", sumó Torres.

En cuanto a candidatos para llegar al banquillo pampero, Torres dijo que aún no tiene a nadie en mente . "Yo tenía esperanza de que el sábado ante Jocoro se podía enderezar el rumbo, pero no fue así. Hasta ahora he empezado a hacer consultas con los pocos directivos que están activos en Firpo", adelantó.

Por ahora el Firpo ocupa la última casilla de la tabla con siete puntos. En 12 presentaciones del Apertura 2018 solo ha ganado dos juegos.