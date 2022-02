Firpo-FAS, el plato fuerte de la fecha sin la presencia del público

Este sábado se disputa la décima jornada del Clausura 2022, y en el duelo más atractivo de la jornada Luis Ángel Firpo se medirá ante el FAS, programado para el sábado 26 de febrero a las 7:00 de la noche, partido que se jugará a puertas cerradas luego de la sanción que impuso el Comité Disciplinario de la FESFUT sobre los hechos de violencia ocurridos en el duelo entre toros y el Águila en la octava fecha del campeonato.



El FAS y el Firpo no están pasando por un buen momento en el campeonato, por lo que la urgencia de sumar tres puntos se hará notar desde el primer minuto del encuentro.



En el caso del cuadro asociado, la falta de regularidad les ha pasado factura. Por el momento van en séptimo lugar con dos victorias, cuatro empates y dos derrotas, sumando diez puntos en total.



El equipo santaneco viene de perder como local ante el líder Chalatenango por 1-3, por lo que buscarán no conseguir dos derrotas consecutivas.



"El equipo no se encuentra, no puede jugar al fútbol que es lo que uno quisiera: sacar bien los resultados", indicó el técnico del FAS, Jorge “Zarco” Rodríguez luego del partido ante el conjunto norteño.



Mientras que el Firpo viene de un cambio en el banquillo. El brasileño Eraldo Correia llegó en lugar de Roberto Gamarra hace dos jornadas. En esos partidos, los pamperos se midieron al Águila y al Jocoro, equipos que están peleando por los primeros puestos, y en ambos duelos sacaron empates.



Si bien, Firpo no ha perdido en sus últimos partidos, el conjunto ultralempino cayó al último puesto de la tabla con ocho unidades, empatado con el Platense; pero se ubica solamente dos puntos de la zona de clasificación a los cuartos de final.



“Vamos de último, pero eso no me quita el sueño, no me preocupa más de la cuenta, sé que tengo un buen equipo, sé que vamos a levantar la cabeza, vamos a salir de eso, confiando en Dios primero y luego en el grupo de jugadores que tengo, que son de muy buena calidad”, expresó Correia.



El entrenador brasileño agregó que el encuentro ante los tigrillos será “duro, difícil, no hay partidos accesibles como dicen algunos, todos son difíciles, más que FAS viene de perder, no va a querer perder por segunda vez consecutiva, nosotros ocupamos los tres puntos pero ellos también, es un partido interesante y atrayente para el público. Espero que se llene otra vez el Sergio Torres, pero también espero que no haya más problemas, que haya seguridad y que disfrutemos de un buen espectáculo”



En torneos cortos, santanecos y usulutecos se han medido en 93 enfrentamientos, siendo los del occidente del país los que llevan ventaja por dos triunfos (33-31) por sobre los pamperos.



La última vez que se vieron las caras ambas escuadras fue en la jornada 18 del Apertura 2021. En esa ocasión, la escuadra pampera obtuvo la victoria en el estadio Sergio Torres Rivera, con un marcador de 2-0.