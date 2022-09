Firpo-Águila y Marte-Alianza: los cruces de la jornada 2 del Apertura 2022

Luego de un fin de semana dónde se reanudó la primera división, el balón seguirá rodando este miércoles 21 de septiembre con la segunda fecha del torneo Apertura 2022. Serán cinco partidos para este miércoles y uno para el jueves.

En el grupo A jugarán: Dragón-Chalatenango, Platense-Jocoro, y Firpo-Águila; mientras que en el grupo B se enfrentarán: Alianza-Marte, Metapán-Santa Tecla y FAS-Once Deportivo.

Así se jugará la Jornada 2 de la #LigaPepsi #Apertura2022 ⚽️������



��️✅

��✅

��️✅



** Pendiente por confirmar programación debido a inspección de iluminación que realizó licencia de clubes de @fesfut_sv pic.twitter.com/bEe1IfqgZZ — LaPrimera (@primerafutboles) September 20, 2022

REGRESA EL DERBI

Alianza no tuvo un comienzo soñado ya que fue sorprendido ante Metapán quien logró robarse un punto del Cuscatlán. En medio de protestas, pancartas amenazantes y bajas por selección nacional, el bicampeón se tendrá que ver las caras ante Atlético Marte este miércoles en el Cuscatlán en una nueva edición del derbi capitalino.



“El equipo ya estaba ofendido y dañado. El recibimiento que tuvimos no fue el más grato pero la afición es exigente, quería que pasáramos a la siguiente ronda en la Liga CONCACAF. Tenemos la oportunidad de un tricampeonato y por eso estamos pensando ya en Marte”, expresó el técnico de Alianza Adonai Martínez.



Por otro lado, el cuadro carabinero sacó petróleo de su visita a Ahuachapán y sumó un punto al igualar con el Once Deportivo con apenas una semana de entrenamiento. Siempre por el grupo B, Metapán recibirá en el Jorge “Calero” Suárez a Santa Tecla quienes quieren reaccionar luego de caer en la primera jornada ante FAS en Las Delicias.



En cuanto al grupo A, el juego estelar no sólo de la zona sino de toda la jornada es el derbi oriental que disputarán Firpo y Águila en el estadio Sergio Torres. El equipo de Sebastián Bini logró la victoria in extremis en el Barraza ante Platense mientras que los toros robaron un punto de Chalatenango con gol de su nuevo atacante Raúl Peñaranda.



Los otros dos encuentros del grupo A serán Platense ante Jocoro en el estadio Toledo Valle y el juego entre Dragón y Chalatenango en el Barraza dónde ambos buscarán su primera victoria del certamen.



Hay que mencionar que la fecha 2 culminará el día jueves con el partido entre FAS y Once Deportivo en el estadio Cuscatlán. Los tigrillos actuarán de local en el “Monumental” debido a que el estadio Oscar Quiteño no cuenta con iluminación para juegos nocturnos.



Cabe destacar que los dirigidos por Octavio Zambrano lograron una victoria in extremis ante Santa Tecla con un gol de “Clavito” Portillo en el tiempo de descuento.



"Era muy importante por lo que se viene hablando del equipo, por las contrataciones, por el trabajo que venimos acumulando por que no paramos, creo que eso fue fruto de esta victoria en lo último, y creo que estamos muy felices como grupo", comentó el jugador de FAS.



Hay que mencionar que las jornadas entre semana no pararán hasta el mes de octubre debido al nuevo calendario del Apertura 2022. Debido a esto los equipos solo tendrán tres días de recuperación previo a su siguiente compromiso en la liga mayor.