Finanzas del Metapán evitan que se fichen más refuerzos

El Isidro Metapán cuenta con 23 jugadores en su nómina, incluyendo tres de cuatro extranjeros posibles por inscribir. Tienen, como todos los equipos de liga mayor, hasta el 20 de septiembre para reforzarse. Pero el presupuesto se los impide.

De acuerdo al gerente del club jaguar, Fredy Vega, la poca afición en sus juegos de local y las limitantes económicas que tienen para este torneo los inhibe de reforzarse con algún jugador más o llevar a un foráneo para suplir ese cupo disponible.

"Lo que pasa es que tenemos un presupuesto bien ajustadito, pero aún así vamos al día: el equipo pagó la quincena de agosto el día 17, pero para traer a un jugador más se necesitaría incrementar el presupuesto y si la afición no está respondiendo, tampoco podemos adquirir un compromiso que nos va a desbalancear", comentó el jueves Vega, uno de los responsables de la dirigencia metapaneca.

Para él, la llegada de aficionados y las obligaciones económicas se resumen en una relación que define así: "Es un 'ayúdame que te ayudaré'. Nosotros podemos querer, pero si solo nos llegan 650 aficionados no nos podemos comprometer (a fichar)".

El miércoles, después de perder ante el Santa Tecla, el técnico Edwin Portillo dijo que no contaba con las armas suficientes para encarar el Apertura 2017 y criticó el rendimiento de los actuales refuerzos extranjeros.

Vega no aclaró si separarán algunos jugadores por bajo rendimiento, pero sí mandó un mensaje a Portillo.

"Estamos un poco limitados, pero tenemos 22 jugadores incritos con el aval del cuerpo técnico. Santa Tecla ayer (miércoles) jugó como con cinco jugadores menos y el técnico no hizo ese tipo de comentarios (reclamos por limitantes)", expresó.

¿Y LOS UNIFORMES?

También hizo mención al tema de los uniformes del equipo, ya que aún no cuentan con la indumentaria oficial para este campeonato, pese a que ya se jugaron seis fechas del Apertura.

"No tenemos detalles, ya estamos en la recta final, pudiera ser que ya pronto (los reciban) pero... no sé cómo está la gente de la ropa. No creo que este fin de semana, ojalá así fuera, pero quizá hasta la otra semana (dispondrán del uniforme)", mencionó Vega.