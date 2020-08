Finales europeas en El Gráfico TV

Diego López, Eugenio Calderón y Rodrigo Arias integraron el panel de El Gráfico TV de este jueves, en donde analizaron los panoramas de las dos finales europeas de este viernes (Europa League) y domingo (Champions League).

También se habló un poco del anuncio del Instituto Nacional de los Deportes sobre las pruebas que se realizarán a los jugadores de selección nacional cuando se presenten a sus entrenamientos presenciales para preparar sus partidos de las eliminatorias mundialistas rumbo a Catar 2022.

"Yamil Bukele confirmó que sí harán pruebas a los jugadores que estarán en selección en esa semiburbuja en el hotel La Selecta y también confirmó que el 22 de este mes vendrá el técnico de la selección Carlos de los Cobos", dijo Diego López, en el inicio de la temática.

"Creo que es urgente que comiencen a trabajar, que se reúnan jugadores que no trabajan desde marzo, creo que en un grupo en CONCACAF que en papel aparece favorito El Salvador, pero por experiencia no podemos menospreciar a nadie, la condición física de estos jugadores va ser clave", analizó Rodrigo Arias sobre el tema de selección.

"Y lo más importante que la Institución, el ente rector y el que maneja selecciones nacionales trabajan hacia lo que se había recomendado en otras ocasiones,, tienen las instalaciones, el recurso financiero, y antes del torneo hay un prioridad que se llama Piratas del Caribe 2", apuntó Eugenio Calderón.

INTER-SEVILLA

El panel analizó aspectos sobre la final de Europa League entre el Inter de Milan y Seviila.

“En realidad es una incógnita, no hemos tenido una final entre España e Italia desde hace 43 años y no hemos visto al Inter en una final en 10 años. Ninguno de los jugadores que estaban en el Inter hace 10 años está en este plantel. Este Inter falló en los grande partidos de la liga italiano, falló cuando el Juventus resbaló, no tenemos un antecedente de este Inter en partidos importantes, así es que tengo más dudas que el Inter”, apuntó Arias

“Está muy complicado, pueden darnos un gran partido, muy parejo”, agregó Eugenio Calderón.

“Creo que será un partido muy abierto, el Sevilla juega muy bien de la mano de Julien Lopetegui. Para mí será un partido bueno”, agregó Diego López.

FINAL INÉDITA EN CHAMPIONS LEAGUE

Los panelistas de El Gráfico TV también hablaron de la Champions League entre Bayern Múnich y París Saint Germain. Las opiniones fueron muy distintas conforme a quién podría ganar la Orejona.

"El Bayern es súper favorito, es un equipo que ha ganado todos sus partidos en esta edición de Champions y gana el torneo, será el mejor equipo en la historia de la competición", dijo Rodrigo Arias.

"No quiero minimizar la solidez del Bayern, ni del París. El equipo alemán tiene dos carrileros buenos, tienen mucha amplitud, pero hoy se enfrentará a un equipo que tiene a Mbappé y Neymar", aseguró Eugenio Calderón.

