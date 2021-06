Final segunda división: sin favoritos para alzar la corona

El campeón Platense de Zacatecoluca buscará el domingo en el estadio Cuscatlán su boleto directo a la primera división cuando enfrente al filo de las 2:30 p.m. al Destroyer de la ciudad-Puerto La Libertad, en una reedición de la final pasada en donde los viroleños alzaron la copa del torneo Apertura 2020 y ya tienen medio pie en la liga mayor.

Duelo final predecible desde el inicio de este torneo ya que ambas oncenas, dirigidos por dos reconocidos técnicos nacionales, se mostraron sólidos a lo largo de las tres etapas que se desarrollaron para jugar la final este domingo por la tarde en la capital que marcará de esa manera el cierre de la temporada 2020-2021.

Platense logró llegar a la final del Clausura sufriendo más de la cuenta ya que su oponente, el Fuerte San Francisco de Gotera, lo hizo titubear en su deseo por buscar el ascenso directo ya que debió apelar a sus mejores armas para lograr la remontada en casa (2-0) tras perder el juego de ida en Morazán por 1-0 y terminar ganando la serie con un global de 2-1.

Pese a que posee la corona de campeón, la interna de Platense no se fía y a la larga no se considera favorito, así lo ha expresado su dirigencia, cuerpo técnico y jugadores.

“Llegan los dos mejores de la liga, creo que en cierta manera el compromiso de ganar puede ser para nosotros por ser los campeones vigentes, pero el domingo no habrá ventaja para nadie, los dos equipos han demostrado sus condiciones y esperamos como dirigencia de Platense poder celebrar nuestro retorno a la liga mayor luego de 41 años de ausencia”, admitió Carlos Burgos, presidente del equipo gallero.

En esa línea se han expresado tanto Guillermo Rivera, timonel de los viroleños, como el portero titular, Jonathan Valle, quien ha realizado una temporada exitosa al convertirse el portero menos vencido de la liga.

“Sabemos que tenemos una deuda con nuestra afición, llegamos de nuevo a la última instancia del torneo y hay que pensar que solo n os hace falta dar un paso para celebrar como la ciudad de Zacatecoluca se merece”, aseguró Valle, ganador de las dos últimas ediciones de la presea El Guante de Oro que entrega EL GRÁFICO.

Por su parte, el técnico Memo Rivera, aseguró que aún hace falta dar un paso para decir misión cumplida ya que el rival es de peso.

“Estamos en la final pero aún hace falta dar el paso más importante. De nada servirá todo lo que hemos hecho hasta ahora si al final el domingo no ponemos en práctica nuestras virtudes y no corregimos nuestros errores”, destacó el ex seleccionado nacional que disputará su tercera final en segunda división.

Sobre el rival de este domingo, Rivera manifestó que “Destroyer es un gran equipo, dirigido por uno de los mejores técnicos que tiene el país, con buenos jugadores, pero confío en mi plantel, tratamos que en esta semana previa al partido disfrutaran de lo que estamos viviendo, pero sin caer en la comodidad, hay que demostrar el domingo el porqué somos los campeones actuales”, indicó.

SIN DAR TREGUA

Mientras tanto, Destroyer alcanzó su segunda final de forma consecutiva de la mano del tecleño Juan Ramón Paredes tras eliminar en semifinales al San Pablo Municipal de Tacachico como local (3-1) luego de firmar un empate sin goles en el juego de ida realizado en la población de San Pablo Tacachico en La Libertad.

Paredes ha logrado conformar un equipo sólido en sus tres departamentos, algo que demostró a lo largo de las 12 fechas de la fase regular y también en los cuatro partidos de la postemporada para buscar desquitarse del equipo viroleño tras arrebatarle en el Apertura 2020 su segunda corona nacional en segunda división.

La seguridad que brinda el experimentado Rosemberg Cueva en la zaga central, la salida que genera el fútbol de Will Castillo, ex volante de FAS, Sonsonate y Firpo más la velocidad de Reinaldo Carpio y la fuerza de los colombianos Jefferson Viveros y Cristian Caicedo y del nacional Aquiles Méndez (ex Santa Tecla) en el ataque, hacen al Destroyer un rival digno de una finalísima, algo que su dirigencia busca, pero deben ganar este domingo su duelo ante los viroleños para forzar al partido extra que determinará al equipo ascendido a la primera división.

“Sabemos que tenemos un equipo capaz de luchar y ganar, lo demostraron el domingo pasado ante el San Pablo cuando se estaba perdiendo y terminaron ganando con solvencia el partido. Vamos a intentar ganar este juego para irnos a la finalísima donde sabremos qué equipo logra ascender a la primera división”, externó David Linares, secretario y representante del Destroyer en la liga y además actual presidente de la segunda división profesional.

Si existe empate en el marcador al final de los 90 minutos de partido se jugará tiempo extra; y si el empate persiste, se lanzarán tiros desde el punto penal hasta que salga un ganador.