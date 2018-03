Final del Clausura 2017 será la segunda más cara de la última década

La final del Clausura 2017, que se disputará este domingo entre Alianza y Santa Tecla, será la segunda con los precios de entrada más altos durante la última década, según un recuento realizado por EL GRÁFICO.

Las dirigencias de Alianza y Santa Tecla, en conjunto con la primera división profesional, anunciaron hoy que si querés presenciar en vivo la pelea por el título, este domingo, tendrás que soltar 10 dólares en sol general, la localidad con el precio más bajo y que junto a sol preferente sur será exclusiva para aficionados aliancistas.



Leé aquí: "Horarios en los que se abrián las taquillas del Cuscatlán".

Los aficionados tecleños podrán acceder a sombra sur como la localidad más barata, también a un costo de 10 dólares.

El resto de localidades tendrán costos de 15, 20, 25 y 40 dólares.

Estos precios solo se equiparan a los registrados en la final del Apertura 2015, protagonizada por Alianza y FAS.

En aquel encuentro los precios fueron de 10, 20, 30 y 40 dólares. El Alianza ganó ese título con un marcador de 1-0.

LAS RAZONES DE LOS PRECIOS

Lisandro Pohl, presidente del Alianza, explicó hoy que los montos fijados se deben a la calidad de espectáculo que están preparando para este domingo.

"No me parece que 10 dólares sea (un precio) alto. Fuera del mercado de la final, hay que valorar el costo de una plantilla de fútbol, no solo los salarios", fue la primera impresión de Pohl.

Luego agregó: "Debemos reconocer el número de aficionados. Se tomaron en cuenta una serie de consideraciones y en función de eso se hizo un análisis y fue que llegamos a un acuerdo para establecer los precios".

OTRAS FINALES CON PRECIOS ALTOS

- Apertura 2016: $8, 12, 18, 25 y 35 (Final entre Alianza y Santa Tecla)

- Clausura 2013: $8, 12, 20, 30 y 40 (Firpo vs FAS)

- Clausura 2012: $8, 10, 15, 25 y 35 (Águila vs Metapán)

LA FINAL MÁS BARATA DE LA ÚLTIMA DÉCADA

- Apertura 2006: $3, 8, 10, 15, 25 y 30 (FAS vs Once Municipal)





