¿Fin de la brujería en Sonsonate?

Sonsonate celebró con los pocos y fieles que no abandonan en el estadio Ana Mercedes Campos, a pesar de que estuvieron sumergidos en una mala racha que estuvo cerca de extenderse a diez partidos consecutivos en el Apertura 2018.

Pero todo quedó en eso, en una suposición y su triunfo por 1-0 sobre Municipal Limeño, ayer, le inyecta confianza al equipo que se ubica penúltimo en la tabla, pero distanciado ya a ocho puntos del Firpo.

El volante Axer López, quien provocó la falta del penal, dijo que en la afición había una creencia por la crisis de resultados en casa.

"Este es fruto del trabajo en equipo y estamos en sintonía porque hemos acatado las indicaciones del entrenador. No podíamos ganar y todos especulaban que alguna brujería nos habían hecho, pero acá está. Nos esforzamos al doble y es importante para nosotros... No tenemos la cualidad de quitar técnicos, nadie habló de quitar a Mario (Elías Guevara) o al profe (Hugo) Ovelar", analizó.

Jaime Flores, autor del gol, mencionó: "tomamos esto con un gran sabor a boca, contentos por el triunfo porque teníamos nueve juegos de no ganar en casa. Luchamos de principio a fin y no dimos ninguna pelota por perdida, corriendo en todo momento. Sabíamos que Limeño se volcaría. Lo importante es que sumamos, no importa cómo".

DEDICACIÓN ESPECIAL DEL GOL

Sobre el momento donde llegó a pedir el suéter de Gustavo Vega, explicó que todo el equipo quería dedicarle la victoria a su compañero, quién se perdió lo que resta del torneo por lesión.

"Dediqué el gol a los dos, al profe Ovelar y a Gustavo Vega. Nuestro entrenador sabe mucho y nos enseña y Vega es parte del equipo porque estuvo apoyándonos afuera y este triunfo también es para él", explicó.

"Conmigo es trabajo y actitud. El que se quiera salir del camino, conmigo no juega. Los jugadores tienen que poner el amor propio por el club que les está pagando. Yo busco mejorar al grupo a nivel personal para que busquen otros horizontes o salgan a jugar afuera. Axer, por ejemplo, es un jugador que no estaba haciendo bien las cosas pero es un jugador peleón y en cualquier momento debía darle la oportunidad", declaró Ovelar.