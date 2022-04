¿Fin de ciclo para el Bayern Múnich?

La eliminación del Bayern Múnich en cuartos de final de la Liga de Campeones frente al Villarreal ha sido un golpe que ha sacudido los cimientos del gigante alemán y que deja preguntas abiertas sobre el futuro inmediato del club, de cara a las temporadas por venir.



Se ha llegado incluso a hablar de la posibilidad de "un fin de ciclo" de cara a las renovaciones pendientes de jugadores emblemáticos como Manuel Neuer, Thomas Müller y Robert Lewandowski, cuyos contratos vencen en verano de 2023.



Neuer y Müller han ganado con el club dos veces la Liga de Campeones. Lewandowski una. Müller ha ganado diez veces la Bundesliga, Neuer nueve y Lewandowski siete.



Con los tres parece como si el equipo siguiera siendo el mismo pese a la marcha de otros jugadores claves en toda esa era como David Alaba, Thiago Alcántara o Jerome Boateng. Sin los tres todo tendría la apariencia de una transformación radical El momento actual del Bayern tras la eliminación ante el Villarreal invita a una transformación.



En la Bundesliga el Bayern tiene un liderado con una ventaja cómoda -nueve puntos de ventaja sobre el Borussia Dortmund que es segundo- y es poco probable que llegue a torcerse el camino hacia el noveno título consecutivo.



Sin embargo, el Bayern ha llegado a una situación en la que ganar la Bundesliga ha dejado de ser suficiente y el entrenador, Julian Nagelsmann, lo sabe.



"Hemos sido eliminados en la Copa de Alemania, caímos en cuartos en la Liga de Campeones. Si ganamos la Bundesliga tendremos el mismo resultado que la temporada pasada. Eso no es suficiente en el Bayern Múnich. La semifinal de la Liga de Campeones es la meta mínima", dijo Nagelsmann tras la eliminación ante el Villarreal.



Nagelsmann está hacia el final de su primera temporada en el Bayern como heredero de una era que ha dejado nueve títulos de la Bundesliga consecutiva ,el décimo está cerca y habría que agregar el de 2009 conquistado por Louis Van Gaal, y dos títulos de la Liga de Campeones, además de dos finales perdidas en la máxima competición de clubes europeas.



Si se empieza contar con la llegada de Van Gaal al banquillo en 2009, quien fue que sentó las bases del Bayern actual, en ese ciclo han pasado ocho entrenadores, contando a Nagelsmann.



Müller es el único jugador que ha estado desde el comienzo. Neuer llegó en 2011. Lewandowski en 2013. Pero, a pesar de todos los cambios, ha habido una relativa continuidad en el sistema de juego y no ha habido cambios abruptos en los que se marcha la mitad del equipo para dar cabida a nuevos jugadores.



Los cambios han sido puntuales para construir sobre lo ya construido. Incluso el adiós de Franck Ribery y Arjen Robben, que habían marcado el club, fue algo que se dio durante una evolución que podría calificarse de natural.



Nagelsmann, por quien el Bayern pagó 25 millones de euros para liberarlo de su contrato con el Leipzig, es un entrenador que en los equipos en donde ha estado se ha caracterizado por emprender grandes transformaciones.



En ese sentido, él podría ser el adecuado para liderar una gran transformación que podría considerarse necesaria si se llega a la convicción de que la plantilla actual ha caído en la autocomplacencia.



De otro lado, uno de los problemas del Bayern parece estar a partir del jugador número 14. En el banquillo falta fondo de armario y la mayoría de quienes llegan no logran hacerse campo ante titulares consolidados desde hace años.



Los fichajes de Marc Roca o de Marcel Sabitzer, si se tienen en cuenta los minutos que han tenido, son inexplicables. El problema no es que quienes lleguen den o no la talla, el problema es que no encuentran espacio.



Una transformación, además de llegada de jugadores importantes, tendría que incluir también salidas de peso.



Neuer, Müller y Lewandowski ya ha están por encima de los 30 años. Aunque parece que los tres todavía tienen fútbol por delante el corte tendrá que venir más tarde o más temprano.