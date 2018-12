Filiberto Martínez: El árbitro más joven de la primera división salvadoreña

Además de impartir justicia en el terreno de juego, Filiberto Martínez es estudiante de profesorado en educación física y deportes de la Universidad de Oriente (UNIVO). Uno de sus referentes en el arbitraje local es el mundialista Joel Aguilar Chicas, con quien ha tenido la oportunidad de dirigir en el presente torneo Apertura 2018.

Martínez es originario de Usulután. En ese mismo departamento se formó como réferi en el año 2013, en la Comisión Nacional de Árbitros (CONAFES) y a los 18 años inició su carrera como árbitro central en tercera división profesional.

“Fue como curiosidad ir a entrenar con los árbitros. Pero luego me gustó la parte física, conocer las reglas... eso despertó mi pasión y amor por el arbitraje y desde ahí cambió mi vida para bien”, relató.

“En el año 2017 logré concretar mi aspiración, cuando me llegó la oportunidad de debutar en la primera división como árbitro central en un encuentro entre Chalatenango y Águila. También dirijo en segunda división cuando se me designa y lo hago con la misma responsabilidad y compromiso”, agregó Filiberto.

Foto: Nahúm Cruz Loza.

ÁRBITRO Y ESTUDIANTE AL MISMO TIEMPO

Además de sus compromisos dentro del arbitraje, actualmente se encuentra cursando el tercer año del profesorado en educación física. Para ello se traslada desde Usulután hasta San Miguel, para asistir a las clases teóricas y prácticas, realizadas en la Ciudad Universitaria, ubicada en Quelepa.

“Estoy muy feliz de estar cumpliendo mi sueño. Amo el arbitraje y ser el árbitro central más joven de la liga mayor no me supone ningún nerviosismo, por el contrario, me motiva para seguir mejorando día a día. Lo asumo con mucha responsabilidad y actitud”, explicó el usuluteco.

Uno de los referentes de Filiberto en el ámbito del arbitraje nacional es Joel Antonio Aguilar. “Es una persona a quien admiro mucho, por su calidad como ser humano y a la vez como profesional excepcional del arbitraje. Es un tipo humilde y disciplinado. He tenido el gusto y sobre todo la experiencia de dirigir encuentros con él. En cada juego tienes la oportunidad de aprender mucho de él”, detalló.

Foto: Nahúm Cruz Loza.

El joven árbitro comentó que los señalamientos que recibe tanto de jugadores y aficionados los toma en buen sentido para mejorar.

“Las críticas y los comentarios son buenos en la medida que sean para mejorar, siempre trato de tomar lo bueno y constructivo. Para lo contrario me preparo psicológicamente, para que no me afecte”, declaró.



Sobre la posibilidad de ser en el futuro árbitro internacional, dijo: “Esa es la proyección. Por ahora estoy mentalizado en trabajar y prepararme lo mejor posible”.