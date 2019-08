Figueroa: "No gustó la manera irresponsable en la que Domínguez cobró el penalti"

Santa Tecla no pudo ante San Carlos, de Costa Rica, en la vuelta de octavos de final de Liga CONCACAF, este martes. Se quedó en el camino en los penaltis con pizarra de 4-2. En los lanzamientos desde la mancha penalti, los tecleños cometieron dos yerros y se regresaron desde tierras ticas con las manos vacías.

Uno de esos fue el cobro a la Panenka del zaguero Roberto Domínguez, capitán de la selección sub-23.

Pero tras el juego, el timonel de Santa Tecla, Rodolfo Góchez, salió a respaldar a Domínguez por la forma en que decidió ejecutar su cobro. "Invitamos a nuestros jugadores a que muestren esa fase de la que se habla poco en el entrenamiento , que es la creativo expresiva. Cinco centímetros más arriba y esa pelota entraba", dijo Góchez.

Pero a la dirigencia del equipo de los pericos no le cayó en gracia la forma de cobrar de parte de Domínguez. Guillermo Figueroa, presidente de Santa Tecla, dijo que por ahora la directiva está inquieta, tras la eliminación del plantel en Liga CONCACAF.

"El profesor Góchez no puede decir que no le molestó la forma en que Domínguez pateó el penalti ante San Carlos. Creemos que para el cobro que marca el pase a otra ronda se debe hacer de una forma seria. Si se lo tapaba el portero, ya era otra cosa. No nos ha gustado la forma irresponsable en la que Domínguez cobro el penalti. No estamos nada contentos como junta directiva, pero en vista de que el cuerpo técnico ha dicho que no le incomodó la forma en que Domínguez cobro el penalti, pues vamos a ver si podemos platicar con el jugador", apuntó el presidente del equipo tecleño en platica exclusiva con EL GRÁFICO.

Reunión clave

Por otra parte, Figueroa dijo que en la sesión de dirigencia de este jueves se analizará la eliminación del equipo verdiazul en Liga CONCACAF. El dirigente dijo que la continuidad del estratega Rodolfo Góchez en el banquillo será un punto de discusión.

"Pero esa no solo es decisión de Guillermo Figueroa, sino que de una directiva, pero sí es un punto de discusión", expresó el titular de la dirigencia tecleña.