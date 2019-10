Figo responde a Roberto Carlos: "Él es mi amigo pero no comparto sus declaraciones"

Luis Figo, exjugador del Real Madrid y Balón de Oro del 2000, dijo este martes en un acto celebrado en Madrid que Roberto Carlos es su "amigo" pero que no comparte sus últimas declaraciones, en referencia a las palabras reveladoras del brasileño sobre lo que ocurría en el vestuario de los Galácticos.

El pasado 10 de octubre, Roberto Carlos, que vistió los colores del Real Madrid durante once temporadas, dijo en una entrevista en un canal portugués que los entrenamientos de los lunes del conjunto merengue "eran a las 5:00; y los de los martes, a veces también. No los ponía a las 11:00 porque casi nadie llegaba”.

"El es un muy buen amigo pero no comparto lo que dijo porque lo que he vivido no fue eso", comentó el luso en la presentación de una nueva campaña de ropa de la cual el y su esposa, Helene Svedin, son protagonistas.

"Yo no recuerdo entrenar con Vicente del Bosque por la tarde", confesó Figo.

"Él tiene que asumir sus declaraciones y yo asumo las mías", prosiguió el exjugador madridista.

"Roberto le ha dado mucho al Real Madrid, es mi amigo y hay que quererlo como es", concluyó el ex capitán de la selección portuguesa.