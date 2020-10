Fidel Mondragón:  El nuevo PP de selecciones nacionales

Este miércoles trascendió la noticia de que Fidel Mondragón será el nuevo preparador de porteros (PP) de selecciones nacionales, información que será anunciada por la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) durante las próximas horas.

El ex portero de Alianza, Metapán, Águila, Firpo, Juventud Independiente y Nejapa es la nueva apuesta de la FESFUT para el puesto de PP, donde anteriormente estaba el también exguardameta nacional Carlos "Cali" Cañada, separado del cargo hace exactamente una semana por complicaciones en el presupuesto de la institución.

Tras su confirmación, el seis veces campeón nacional con Isidro Metapán (4) y Alianza (2) habló sobre sus expectivas de su nuevo paso en su carrera como PP.

"(Llego) Con mucha responsabilidad, humildad y con todo el optimismo para realizar un trabajo que se ha venido desarrollando de buena manera con los preparadores anteriores", dijo Mondragón.

La "Tanguiga" -como también es conocido en el círculo nacional- aseguró que en las próximas se incorporará al trabajo de Ernesto Gochez en el microciclo con la selección sub-20. Además, en las próximas semanas volverá a la actividad la femenina y probablemente la mayor. Sobre esto, Mondragón reconoce que hay trabajo por realizar.

"He tenido conversaciones con el profesor Góchez y nos pusimos de acuerdo en cuanto a la planificación. Ya en ese punto tenemos avanzado mucho y se está hablando también de la actividad de la selección mayor. De momento estamos con la sub20 y el trabajo tiene que estar enfocado para el desarrollo a los guardametas sea lo que necesitan", agregó.

Mondragón llega a FESFUT luego de un amplio recorrido en el fútbol nacional y confía en dar su aporte así como darle la oportunidad a todos los que muestren condiciones de formar parte de las distintas selecciones. También agradeció su paso con los jaguares con quienes llegó hasta este día. En su lugar en el cuerpo técnico jaguar llega el portero Luis "el Motor" Contreras.

"Estar en selecciones es lo que todo el mundo anhela. La trayectoria en cuanto a jugador activo me dio la oportunidad de estar ahí pero no tuve mucha participación. Ya ahora la preparación de guardametas siento que uno tiene mucha exigencia y ahora trataremos la manera de dar lo mejor para el grupo. Desde ya, todos son elegibles para la selección. Estoy agradecido con la oportunidad que se me brindó en Isidro Metapán, agradecido con el profe Víctor Coreas y todo el equipo en donde no tuve ningún inconveniente", apuntó.

UN SALTO MÁS EN SU CARRERA

Su retiro como futbolista activo fue en el Clausura del 2018, donde ganó su sexto título en el Alianza. Luego comenzó su carrera de PP en Chalatenango, donde trabajó junto a Misael Alfaro.

Posteriormente migró Santa Tecla y Metapán, donde en este último club trabajó hasta el pasado martes 27 de octubre, donde en horas de la noche, la institución informó sobre su no continuidad.

"Hemos rescindido contrato por acuerdo mutuo con el profesor Fidel Mondragón, a quien le agradecemos por su profesionalismo y compromiso que ha mostrado en nuestra institución deportiva. Así mismo le deseamos éxitos en su carrera profesional", citaba el comunicado.