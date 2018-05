Festejo: Denis Pineda consigue ascenso con el Santa Clara de Portugal

Denis Pineda estaba a una victoria del ascenso en Portugal. Su equipo Santa Clara goleó este domingo 3-0 al Real SC y luego de las derrotas de Académica y Penafiel, consiguió el boleto a la máxima categoría, justo en la penúltima jornada de la Liga de Honra.

Los azorianos ganaron con categoría, asegurando el partido desde la primera parte, con tantos de Thiago Santana -con doblete- y Fernando dos Santos. Pineda jugó 75 minutos hasta que salió de cambio.

Por su lado, el Académica perdió 1-2 contra Cova Piedade y el Penafiel no pudo ante el Académico Viseu 0-1. Estos resultados no solo favorecen al Santa Clara que dio paliza al Real SC si no que le dio el ascenso directo al Nacional, equipo donde militó el salvadoreño Nelson Bonilla.

El jugador salvadoreño no perdió la oportunidad de vestirse de azul y blanco en la celebración y compartió esta imagen:

Imagen de Twitter: Antonio Lima

Santa Clara es ahora segundo con 66 puntos, tres más que Académica, que goza de mejor promedio de goles. Sin embargo, si los dos equipos finalizan el torneo con el mismo puntaje el ascenso se define con la serie particular y en la temporada el equipo de Pineda se impuso en las dos vueltas 3-1 y 1-0. Con ello garantiza su ascenso.

El Santa Clara logró la hazaña a una jornada de finalizar el certamen liguero y de visitar al Académico Viseu, que se ubica cuarto con 61 unidades.