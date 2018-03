Fernando Torres recibe alta hospitalaria, pero no podrá entrenarse de inmediato

LA CORUÑA. Fernando Torres, delantero del Atlético de Madrid, ha recibido el alta hospitalaria este viernes y a su salida de la clínica coruñesa en la que pasó la noche en observación ha agradecido las muestras de cariño que le han llegado y ha asegurado que "por suerte, ha quedado todo en un susto".El parte médico que ha publicado el club rojiblanco explica que Torres pudo abandonar el hospital después de que la resonancia magnética cervical a la que se sometió a primera hora corroborara que "no padece alteraciones ni lesiones traumáticas tras el golpe en la cabeza que sufrió este jueves en Riazor".La resonancia ha confirmado lo que había determinado "en un primer momento el TAC craneal y cervical" que se le realizó después del partido ante el Deportivo.A la vista de esas pruebas y después de pasar toda la noche en observación, Fernando Torres ha abandonado el hospital, si bien "deberá permanecer durante las próximas 48 horas en reposo deportivo", apunta el parte médico.El internacional español atendió unos minutos a los periodistas en el hospital HM Modelo y afirmó que está "todo bien" tras haberse recuperado del traumatismo craneoencefálico."Simplemente agradecer a todos, a mis compañeros del Atleti y el Dépor la reacción que tuvieron, a los aficionados también por su reacción y las muestras de apoyo. Son cosas que pasan", comentó el futbolista sobre lo sucedido en el partido ante el Deportivo, en el que un choque fortuito con lex Bergantiños le hizo perder el conocimiento."Ayer estuve con lex, estaba preocupado, pero son cosas del fútbol y nos puede pasar a todos. Por suerte ha quedado todo en un susto y ahora estoy contando los días y las horas para volver a entrenar con mis compañeros", declaró.Torres reveló que vio "las imágenes ayer" y recuerda lo que pasó hasta "justo antes" del golpe con el jugador del Deportivo."Tuve un episodio parecido con la selección hace años, no recordaba nada durante las horas anteriores y posteriores, así que esta vez por suerte ha sido menos. Recuperé el conocimiento en la ambulancia y gracias a Dios ha sido poca cosa", indicó.El delantero insistió en que "son cosas que pasan" en el fútbol y señaló que fue "una acción fortuita, un golpe y no pasa nada"."Está todo bien, por suerte, en un par de días podré estar con los compañeros entrenando y listo para otra", manifestó.Torres, que tiene familiares en Galicia, ha deseado "suerte" al Deportivo y ha agradecido que varios jugadores del conjunto coruñés, entre ellos el propio Bergantiños, le hayan visitado en el hospital."Han venido varios compañeros del Deportivo a preocuparse por cómo estaba. Les deseo toda la suerte del mundo de aquí a final de temporada. Es un equipo especial para mí por la tienda en la que estamos. Esperemos que el próximo año nos veamos en Primera", dijo el Niño.Antes de abandonar el hospital, Torres también tuvo palabras de agradecimiento para "los médicos y empleados" de la clínica en la que pasó doce horas tras el traumatismo craneoencefálico que sufrió durante el partido ante el Deportivo.El jugador sufrió un fuerte golpe en un choque aéreo con lex Bergantiños en el minuto 84 del partido de la vigésimo quinta jornada de la Liga y cayó desplomado e inconsciente sobre el césped del estadio de Riazor.Allí fue atendido inmediatamente por sus compañeros, por los jugadores del Deportivo y por los servicios médicos de ambos clubes, antes de su traslado al hospital coruñés, donde se le realizó un TAC craneal y cervical y se descartaron alteraciones y lesiones traumáticas.