Fernando Tonatiú Escobar, el delantero del futuro para Dragón

Fernando Tonatiú Escobar Orellana llegó hace cuatro torneos a las filas del Dragón, gracias a la oportunidad que le dio el técnico nacional David Omar Sevilla. Jugó tres torneos en la reserva y en este Apertura 2017 participará por primera vez con el equipo mayor.El joven de 21 años conversó con EL GRÁFICO sobre sus aspiraciones en el circuito mayor, sus expectativas y su llegada a la liga mayor como la esperanza de gol, después de anotar 14 veces en el Apertura 2017 de las reservas.Fue una experiencia nueva. No es lo mismo llegar a un equipo en el que no conocés a nadie, pero a mí ya me conocía el profesor Santos (Noel Rivera, exentrenador de las inferiores), y jugué en la reserva del Águila, con el profesor Sevilla... y así me llegó la oportunidad de estar acá.Gracias a Dios se me dio esa oportunidad, que la estuve buscando, y me siento muy bien. Hemos formado un buen equipo y estoy con ganas de hacer un buen torneo.Lo tomo de la mejor forma. Tengo que aprender y tengo a mis compañeros y cuerpo técnico para hacer eso. Me siento muy contento y quiero aprovechar las oportunidades.El torneo pasado entrené bastante con el equipo mayor y conozco a la base, son muy buenos compañeros y te enseñan muchas cosas. Sé que me van a apoyar para dar lo mejor.Sí, tuve la oportunidad de jugar hace tres torneos contra Pasaquina. Esa fue la única oportunidad de jugar en primera.Es una competencia sana, siento que estaremos mejor ya que no hay problemas como en el torneo pasado, porque no hubo mucha oportunidad para los jóvenes, no estábamos para eso. Todos, la base que está, tendremos una competencia sana, hay un buen equipo y hay continuidad en el cuerpo técnico.Primero quiero ganarme un puesto entre los 18, estar en los convocados. Luego buscar una chance entre los 11, ¿por qué no? y eso es a lo que aspiro, trabajar con humildad y ganarme la chance con base a esfuerzo, así como me pasó (en la reserva), porque no soy un delantero nato pero metí varios goles el torneo pasado.No me considero un delantero como tal, yo jugaba más retrasado, pero el profe Santos me usó más arriba en el torneo pasado y me gustó. No esperaba hacer tantos goles, pero uno le agarra sabor a eso. Me gusta jugar de enganche, no me considero un punta, pero cuando uno tiene bastante llegada, tiene gol.