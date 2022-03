Fernando Sanz: “El Salvador tiene ganas de evolucionar con el proyecto de la juventud y el fútbol”

Fernando Sanz, ex jugador del Real Madrid y del Málaga, aterrizó hace una semana en El Salvador para supervisar los trabajos que se han avanzado con el convenio de la “Fundación La Liga”.

El ex presidente del Málaga es actualmente el presidente de la fundación de la liga española, puesto que ocupa desde 2020 tras su nombramiento al proyecto de valores y juventud.

Aparte de hablar sobre los trabajos en la fundación, Sanz también conversó con El Gráfico sobre temas estrictamente deportivos como la actualidad de la Liga, la actualidad del Real Madrid y sobre una posible llegada de Mbappé al equipo del que es aficionado.

¿Cuál es tu rol y el objetivo que quieres alcanzar en la fundación?

Mi puesto es de presidente de la fundación y llegué en el 2020, yo encabezo cuando hay una presencia institucional en distintos países para dar soporte y visibilidad que la fundación está haciendo. Esto es un proyecto que inició en el 2015 y es una continuación haciendo énfasis por parte del trabajo de la liga, el gobierno de El Salvador y los formadores de niños que el día de mañana pueden llegar a ser futbolistas o personas con series de aptitudes y de valores que puedan estar en la sociedad sin ningún tipo de problema.

¿Qué te motivó a integrarte a la fundación La Liga?

No es motivación, es un orgullo representar la figura del presidente de la Fundación La Liga. Yo en la Liga llevo desde 2013 en otras funciones pero tuve la oportunidad de presidir la fundación y lógicamente accedí con todo honor y orgullo con una responsabilidad tremenda donde queremos impulsar una serie de valores alrededor del mundo”.

¿Qué opinión tienes del trabajo que se ha hecho en El Salvador?

Desde que aterrizamos en El Salvador se percibe muchos cambios desde el aeropuerto que ha cambiado y también la ciudad con lo cual es un país que está progresando de a poco y tiene ganas de evolucionar y mejorar y una prueba clara es este proyecto con la juventud y el mundo del deporte. Hay que sacar a esos chicos de la calle de prever todas estas situaciones y creo que El Salvador está dando pasos gigantes en ese sentido.

¿Estuviste en alguna fundación o proyecto similar en tu época como jugador?

Yo tuve la suerte que desde los nueve años me enrolé en las inferiores del Real Madrid, desde entonces no he salido del mundo de fútbol ya sea como futbolista del Real Madrid y del Málaga, presidente de una de esas instituciones como la del Málaga. Yo soy una persona que viene de la cantera, que ha recibido esa educación en valores y en el fútbol y me ha hecho entender esos valores que a lo mejor otros no tienen esa oportunidad y eso es importante para tu vida profesional no solo para lo deportivo.

¿Cómo ves el trabajo de los equipos de la liga con el tema de valores?

Todos los clubes de la liga ya sea en primera o segunda división son reconocidos por sus academias, por el trabajo que se hacía con todos los futbolistas y el trabajo de formación. Sabemos que muy pocos van a llegar pero esa formación es importante en su vida profesional porque puede que no cuenten con la calidad para ser futbolistas.

¿Cómo sientes que trabaja el Real Madrid estos proyectos socio deportivo ya que fuiste jugador de ese equipo?

El Real Madrid tiene una buena fundación que trabaja con varias academias, con muchas acciones que promueve los países que ayudan socialmente. De igual manera los otros equipos de la liga manejan muy bien estos proyectos con los entornos españoles e internacionales para tener mayor exposición a nivel mundial como es el caso del Real Madrid.

¿Cómo ves al Real Madrid en la actualidad, en el tema deportivo?

El en el campeonato doméstico tiene muchas posibilidades de ser campeón, en el inicio de temporada tuvo un rendimiento extraordinario con una regularidad bastante alta a comparación de los otros equipos de la liga que es lo que le ha permitido tener esa ventaja. Es cierto que el Barcelona está mejorando, es cierto que el Sevilla está ahí cerca pero bueno el Madrid tiene ventaja en experiencia y creo que esa presión no va poder con ellos.

¿Cómo vez la vuelta de los octavos de Champions ante el PSG?

Es un partido difícil, el equipo viene en desventaja y no dando una buena imagen, en este caso el PSG jugó mejor tanto físicamente como técnicamente pero el Real Madrid es el Real Madrid y es su competición favorita donde somos los reyes de Europa y creo que el factor Bernabéu será importante. Al Real Madrid nunca lo puedes sacar de las aguas o de las quinielas.

¿Crees que Mbappé llegará a final de temporada?

Yo siempre digo que los mejores jugadores del mundo tienen que estar en las mejores competencias del mundo y eso reúne al Real Madrid con la liga. Mbappé lleva haciéndole guiños al Madrid por muchos años no directamente pero sí de manera indirecta. Ha sido clave que todavía no ha renovado con el PSG y que desde el 1 de enero quedó libre y el siempre ha manifestado que su sueño es jugar en el Real Madrid. Si juntamos todo esto que te estoy diciendo parece ser que puede recalar en el Real Madrid y en la Liga. Yo siempre digo que para que un jugador sea estrella mundial, tiene que jugar en nuestra liga. Si uno analiza los Balones de Oro a lo largo de la historia, a los jugadores se les ha concedido jugando en equipos de la Liga ya sea el Madrid o el Barcelona. Yo como aficionado al Madrid y la Liga estaría encantado de que viniese.