Fernando Quintanilla: "Chalatenango nos tomó por sorpresa"

Santa Tecla se fue con una derrota del estadio Gregorio Martínez tras ceder por 1-0 ante el Chalatenango. Ahora, el equipo de Rubén da Silva tendrá que levantar cabeza rápido y enfocarse en el inicio de la segunda fase del Clausura 2021.

Dentro del equipo perico vieron un partido extraño a lo que venía mostrando el equipo en el inicio del certamen. Fernando Quintanilla, por ejemplo, aseguró hubieron muchos factores que influyeron en el nuevo debacle del conjunto esmeralda.

"Este partido fue muy atípico a lo que veníamos jugando en el torneo, jugamos en una cancha muy dura, lo hicimos de la mejor manera durante la semana, lastimosamente en la cancha no se puede jugar bien y otros factores que influyeron, nos tomaron por sorpresa", dijo.

No obstante, el mediocampista aclaró que este resultado no quita las ganas de iniciar la segunda fase de la mejor manera. Santa Tecla quedó sub líder del grupo central y estará en la hexagonal B de la segunda fase del torneo clausura 2021.

"Esto no nos desmotiva para salir de esta fase y encarar la fase de la mejor forma, estamos con la fe intacta de que hemos hecho las cosas de la mejor forma durante esta primera fase, esto no nos desmotiva, tenemos que trabajar más duro, ya pasamos la página, el día de mañana vamos a entrenar con la idea del próximo partido", añadió.

Quintanilla agregó en un autoanalisis que el equipo entró "dormido" y rescató la actitud con la cual Santa Tecla intentó emparejar las acciones.

"El primer tiempo, hay que ser sincero, no estuvimos a nuestro tope, en el según tiempo estuvimos ahí presionandolos, ellos se dedicaron a perder el tiempo más que jugar, aquí nunca se pudo dar más de dos toques por la cancha, eso hay que rescatarlo, que salimos en el segundo tiempo con una actitud positiva de sacar el partido, lastimosamente no se pudo", apuntó.

"No salimos confiados, no hay que decirlo, pero entramos un poco dormidos, pero no es nada del otro mundo, pero nos supimos rescatar de los 30 minutos en adelante. De estos errores se aprende y vamos estar concentrados en los próximos encuentros", concluyó.