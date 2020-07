Fernando Quintanilla: "Mi sueño es jugar en el extranjero" 

Fernando Quintanilla es del grupo de reservistas que dieron el salto al primer equipo en el Santa Tecla. Debido a la emergencia por el COVID-19, el fútbol está en pausa y ha sentido el deseo de aprovechar el tiempo para seguir con sus clases en la Universidad.

A sus 22 años de edad ya tiene un recorrido de 69 partidos en primera división y en el Clausura 2020 participó en cinco compromisos. Este volante sabe que el fútbol tiene una vida corta y por ello hay que buscar otras alternativas para obtener ingresos.

¿Cómo pasas esta emergencia por el COVID-19?

Desde que empezó fue duro para nosotros porque se terminó el torneo y fue así como un golpe rápido porque nos afectó en lo emocional y lo económico. Luego se vino la lluvia (tormenta Amanda), nos reunimos con unos amigos y vimos en qué podíamos ayudar. Se hizo la colecta y dejamos donativos a varias instituciones.

¿Cómo trabajaste el aspecto mental para superar el estrés?

A mí me ha costado porque familiarmente afecta. Tengo una hermana que no vive con nosotros y casi no viene acá por el tema del virus. He estado hablando con muchos compañeros del Santa Tecla que es más que todo para jugar y ahí nos desestresamos en las noches jugando a torneos de FIFA (en Play Station) y eso me ha ayudado mucho.

¿Qué estás estudiando?

En el inicio del año no inscribí materias y ahora, con esta pausa del fútbol, decidí hacerlo y ya en dos semanas inicia el ciclo. Voy a finalizar el primer año apenas, llevo administración de empresas en la Universidad Evangélica. Antes estaba estudiando ingeniería industrial, me gusta la matemática, pero decidí cambiarme de carrera de seguir jugando.

Debido al parón de fútbol muchos jugadores se han volcado a los estudios.

Cada quién es muy consciente sobre lo que quiere. Sabemos que la carrera del futbolista es como mucho hasta los 35 años y uno debe tener algo para cuando todo finalice. Se debe buscar un trabajo para cuando sea retiro pero cada quién sabe lo que debe hacer. A veces hablo con Henry Argueta (jugador del Santa Tecla) y me dice que debemos poner algún negocio, subir videos para ganar dinero en Youtube, de todo. Hay que buscar la salida para tener un sostén económico y no estar aferrado al ingreso del fútbol porque de esto no se vive toda la vida.

¿Qué tal van las prácticas en línea del equipo?

Desde el primer día, la verdad a mí me ha costado. No es lo mismo despertarse y decir "voy al entreno" y es en la casa de manera virtual, entonces eso me deja en shock porque no se siente lo mismo. Ya últimamente estoy teniendo una rutina en donde puedo mantenerme bien y le agradezco al cuerpo técnico que nos ha dado charlas de nutrición y eso nos ayuda. Siempre nos dejan también el chat abierto para que digamos nuestras tonterías, que nos saludáramos y todo. Ha recibimos nuestras charlas técnicas y lo vemos de la mejor manera.

¿Cómo sentís que va tu paso por el Santa Tecla?

Muy buena porque no me había esperado que el primer torneo que me iban a subir a primera división ya iba a jugar. Fue de mucha ganancia para mí y desde el primer momento he tenido experiencia para afrontar partidos muy difíciles como Liga CONCACAF, finales de liga mayor, Copa El Salvador y ha sido muy bonito. Soy tecleño, me queda cerca el estadio y me siento identificado. Estoy enfocado en trabajar duro porque este torneo quiero mantener la titularidad y, si se puede, buscar otros rumbos en otro país y también las selecciones.

Tu especialidad ha sido el remate de larga distancia ¿Los trabajas?

Cada vez que termina el entreno y junto a todos los muchachos que han subido conmigo de reserva nos quedamos haciendo técnicas. Nos quedamos hacer trazos largos, me han dicho que practique en lo que sienta que soy más fuerte para hacerlo perfecto y los remates, igual nos quedamos con mucha práctica.

¿Cuáles vienen siendo tus objetivos, proyecciones a futuro?

Sentirme cómodo en el equipo, ser titular y ser campeón. Luego que se pueda dar otras oportunidades que siempre lo vería con buenos ojos pues cualquier oferta para mí sería especial, porque no he tenido una de otro equipo. Quiero mejorar para que se nos cumpla el sueño que es jugar en el extranjero.