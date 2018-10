Fernando Morientes revela la solución para los delanteros del Real Madrid

MADRID. El exdelantero del Real Madrid Fernando Morientes aseguró este martes que no entiende las críticas al entrenador blanco Julen Lopetegui y señaló que se tiene "muy poca paciencia" con el club blanco, que aunque está teniendo "malos momentos", "sigue arriba" en la clasificación de La Liga.

"No entiendo las críticas a Lopetegui, yo me considero profesional, no me gustaban en mi época y me siguen sin gustar ahora. Tendemos a tener muy poca paciencia", manifestó el exdelantero en un acto público de la liga española.

"Es verdad que se requiere a los grandes equipos que estén al máximo en cada competición, pero es entendible que lo profesionales tengan malos días y los equipos tengan malos momentos, pero siguen arriba, es la lectura positiva", añadió el exdelantero blanco.

En cuanto a la situación de los delanteros del Real Madrid, para Morientes se soluciona "metiendo goles" aunque haya momentos de la temporada en los que el balón no quiera entrar.

"Yo he sido delantero del Madrid, y lo que más me preocupaba era cuando no se generaban ocasiones, pero cuando se generan no hay que estar preocupados, porque el gol llega siempre", señaló.

COMENZARON FLOJOS

El embajador de La Liga y exdelantero de Albacete, Zaragoza, Real Madrid o Valencia reconoció que para la competición es "un aliciente" que Real Madrid y Barcelona hayan empezado "dubitativos".

"Para La Liga es un aliciente que esté todo compacto, que todos tengan posibilidades y estén luchando con los de arriba. Estamos viendo una liga muy competitiva de momento, ya veremos que pasa en el futuro", señaló.

Para Morientes la racha de cuatro partidos sin ganar en Liga del Barcelona "no tiene explicación", pero insistió en que los problemas de los dos clubes más importantes va a ser algo "normal en el futuro".